Crisi Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi 24 febbraio 2022

CRISI UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Una notte drammatica per l’Ucraina. Con il presidente Zelensky che chiede invano un colloquio a Putin e lancia un appello all’Onu. Mentre truppe russe si avvicinano ai confini: 200mila soldati, secondo Kiev. E i separatisti del Donbass chiedono l’aiuto di Mosca. Nella giornata di ieri gli Usa hanno avvisato Kiev che, secondo le informazioni in possesso dell’Intelligence statunitense, Mosca potrebbe invadere il Paese entro 48 ore. Intanto, i separatisti filorussi hanno ordinato all’Ucraina di lasciare il Donbass, mentre una serie di sanzioni nei confronti della Russia sono state annunciate dai Paesi dell’occidenti con molti leader che hanno deciso di disertare i bilaterali con la Russia, provocando le reazioni dei funzionari di Mosca. Oggi, nel frattempo, è in programma il vertice straordinario dell’Ue. Di seguito, tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 24 febbraio, sulla crisi tra Ucraina e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Ore 2,40 – Blinken, Russia potrebbe invadere stanotte – La Russa potrebbe invadere l’Ucraina “prima che questa notte sia finita”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in un’intervista a NBC News, in cui però ha aggiunto di vedere ancora la possibilità di “evitare una grave aggressione contro l’Ucraina”.

Ore 2,15 – Blinken, Russia ai “ritocchi finali” piena invasione – La Russia sta dando i “ritocchi finali” al suo schieramento di forze prima di una “piena invasione”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un’intervista a ABC news, sostenendo che gli Usa hanno “certamente visto la presenza delle forze russe all’interno dell’Ucraina”. Blinken ha detto che non poteva fornire “numeri specifici”, ma “tutto ciò che abbiamo visto nelle ultime 24-48 ore diche che la Russia sta dando gli ultimi ritocchi per avere le sue forze pronte in tutti i confini ucraini, a nord, a est, a sud, per essere pronti a un’invasione totale”.