Guerra in Ucraina, l’Europa si prepara a una nuova crisi dei rifugiati: previsti fino a cinque milioni di profughi

Una nuova crisi dei rifugiati sta per emergere in Europa orientale, dove la guerra lanciata all’alba di oggi dal presidente russo Vladimir Putin rischia di causare, secondo alcune previsioni, fino a cinque milioni di profughi. “Una delle [crisi] più grandi che il mondo deve affrontare oggi”, l’ha definita l’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield, che ieri ha citato il dato in un discorso all’Assemblea generale Onu. Secondo gli Stati Uniti, la guerra rischia di essere un “massacro”. “Ci saranno migliaia di morti da una parte e dall’altra”, ha detto la vice segretaria di Stato Wendy Sherman, in quello che viene descritto come uno “scenario siriano”.

I paesi che confinano con l’Ucraina hanno tutti detto di essere pronti ad accogliere cittadini ucraini, milioni dei quali già sono presenti in paesi dell’Europa centrale o orientale. Negli scorsi giorni la Polonia ha detto di essere pronta ad accogliere fino a un milione di profughi, mentre il presidente ungherese Viktor Orban ha avvertito che centinaia di migliaia di ucraini potrebbero entrare nel suo paese.

“Dobbiamo essere preparati se ci sarà un massiccio afflusso di profughi di ucraini nell’Unione europea”, ha detto la commissaria europea per l’immigrazione Ylva Johansson, durante una visita in Polonia martedì scorso. Prima ancora dell’invasione, le Nazioni Unite hanno chiesto alla comunità internazionale di raccogliere 190 milioni di dollari per aiutare gli ucraini, di cui solo il 9% è stato raccolto. “Se scoppia una guerra, le conseguenze per il popolo ucraino, e per l’Europa, non possono essere sopravvalutate”, ha detto al New York Times Lani Fortier, dirigente dell’International Rescue Committee, ong dedicata agli aiuti umanitari, in particolare ai rifugiati.