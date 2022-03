Ucraina: in fuga dall’orrore | FOTOREPORTAGE

Le immagini dei profughi ucraini in fuga nel fotoreportage pubblicato sul nuovo numero del settimanale di TPI - The Post Internazionale, in edicola da venerdì 11 marzo

Andriy Yermolayev ha 50 anni. Ha perso una gamba durante un bombardamento russo che ha colpito Irpin, a ovest della capitale ucraina Kiev durante il primo giorno dell’invasione delle truppe di Putin. Ma il suo calvario non è ancora terminato perché l’avanzata dei soldati del Cremlino ha costretto le autorità a evacuare i civili in città, dove un’intera famiglia è rimasta uccisa in un altro bombardamento russo. Come Andriy, migliaia di ucraini sono in fuga dal proprio Paese e cercano rifugio nelle nazioni confinanti.

Dall’inizio della guerra, secondo l’Alto commissariato Onu per i rifugiati, oltre due milioni di persone hanno abbandonato l’Ucraina e raggiunto le vicine Polonia, Ungheria e Slovacchia. Per l’Unicef, più di un milione di profughi sono bambini: non era mai successo nel corso della storia recente.

FOTO DI: Emanuele Satolli – contrasto; Dimitar Dilkoff – AFP; Aris Messinis – AFP; Bulent Kilic – AFP