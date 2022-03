Guerra in Ucraina, Elon Musk sfida Vladimir Putin: “Combatti con me”

Per mettere fine alla guerra in Ucraina, Elon Musk ha deciso di sfidare Vladimir Putin: il miliardario statunitense, infatti, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter ha invitato il presidente russo a combattere.

“Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c’è l’Ucraina” ha scritto Elon Musk senza specificare quale sarebbe il campo di battaglio.

Probabile, però, che Musk si riferisca a un tappeto visto che Vladimir Putin è un campione di judo, mentre Musk pratica diverse arti marziali.

Di recente, Musk aveva aiutato l’Ucraina inviando le antenne per ricevere internet dalla costellazione di satelliti Starlink operati da Space X.

Starlink è un servizio che offre l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza, ed è in grado di trasmettere il segnale più velocemente dell’internet satellitare convenzionale. Fa uso di “terminali” – piccole antenne paraboliche – per ricevere il segnale. L’utilità di questo strumento offre molti vantaggi, specialmente in zone di guerra, poiché il segnale è difficile da interrompere o intercettare da una forza nemica.