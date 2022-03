Guerra in Ucraina, la diretta da Kiev: cosa sta succedendo ora

La diretta da Kiev, capitale dell’Ucraina, dove da giorni si susseguono le esplosioni causate dall’attacco in corso dell’esercito russo che però ancora non è riuscito ad entrare in città. Ecco il video LIVE:

La situazione

Tregua temporanea in Ucraina dove la guerra è momentaneamente ferma per permettere l’avvio di sei corridoi umanitari volti all’evacuazione dei civili. Il cessate il fuoco è stato annunciato da Mosca alle 10, ora locale, anche se Kiev ha protestato per gli sbocchi che portano in Russia o in Bielorussia, Paese alleato del Cremlino.