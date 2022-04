“Vai e stupra le donne ucraine”: catturato il soldato russo che rideva al telefono con la moglie

È stato catturato il soldato russo che al telefono con la moglie rideva degli stupri alle donne ucraina prima di partire per la guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

A riferirlo su Telegram è l’ex deputato russo dissidente ora in esilio Ilya Ponomarev secondo cui Roman Bykovsky, questo il nome del militare, sarebbe stato catturato vicino a Izyum.

La telefonata tra il 27enne Bykovsky e la moglie Olga Bykovskaya Pinyasova era stata intercettata dagli 007 ucraini e aveva fatto il giro del mondo.

Sickening verified phone call of a Russian soldier whose wife gives him “permission” to rape Ukrainian women and then they both laugh about it.

There is a special place in hell waiting for them both pic.twitter.com/nNYDWJNSZl

