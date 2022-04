“Vai e stupra le donne ucraina”: è il contenuto di una telefonata shock tra un soldato russo e la moglie intercettata dai servizi segreti di Kiev.

Protagonisti della agghiacciante vicenda sono Roman Bykovsky, militare russo di 27 anni che ha combattuto nella guerra di Crimea, e la moglie Olga Bykovskaya Pinyasova. I due, che hanno un figlio di 5 anni, provengono dalla provincia russa di Orël, ma dal 2018 vivono in Crimea.

Secondo quanto ricostruito dai servizi segreti ucraini e dal lavoro investigativo della piattaforma indipendente russa Radio Svoboda, i due sono stati intercettati mentre l’uomo stava combattendo nella zona di Kherson.

Sickening verified phone call of a Russian soldier whose wife gives him “permission” to rape Ukrainian women and then they both laugh about it.

There is a special place in hell waiting for them both pic.twitter.com/nNYDWJNSZl

