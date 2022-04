GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 APRILE 2022

Continua la guerra in Ucraina. La Russia ieri ha dichiarato di aver "annientato" le truppe ucraine a Mariupol, dove secondo Mosca sono rimasti "non più di 2.500" combattenti ucraini nell'acciaieria Azovstal. In un'intervista, Zelensky ha sottolineato che la distruzione delle forze ucraine che difendono la città sudorientale "metterà fine ai negoziati con la Russia", affermando di non avere alcuna fiducia nei negoziatori russi sulla questione di Mariupol. Il presidente ucraino ieri ha dichiarato che l'Italia è tra i paesi che si sono offerti per garantire la sicurezza dell'Ucraina, nell'eventualità di un accordo con Mosca sullo status neutrale di Kiev. Da lunedì riaprirà le porte l'ambasciata italiana a Kiev. "Un gesto simbolico che le autorità apprezzano molto", ha dichiarato l'ambasciatore Zazo, mentre da oggi nei porti italiani, scatta il divieto di accesso per le navi russe.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 APRILE 2022

Ore 10,00 – Vienna: “Putin vuole prendere parte a inchiesta su crimini di guerra” – Vladimir Putin “vuole prendere parte all’inchiesta internazionale” sui crimini di guerra commessi dai soldati russi in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo al premier austriaco, Karl Nehammer, durante il loro incontro a Mosca lo scorso 11 aprile. Intervistato dalla Nbc, Nehammer ha inoltre dichiarato che Putin “non si fida del mondo occidentale. Quindi, questo sarà il problema in futuro”.

Ore 9,00 – Morto un altro generale russo – Un altro generale russo, l’ottavo da quando è iniziata la guerra in Ucraina, è morto nel corso del conflitto: si tratta di Vladimir Frolov, vicecomandante dell’ottava armata del distretto meridionale, le cui truppe hanno combattuto nell’assedio di Mariupol. A riferirlo è stato il governatore locale Aleksander Beglov le cui parole sono state riportate dall’agenzia Ria Novosti.

Vladimir Frolov, Generale Vice Comandante dell’8ª armata russa, è stato ucciso in combattimento in Ucraina. Oggi si sono svolti i suoi funerali. pic.twitter.com/Y65NFwArXK — GeopoliticalCenter (@GeopoliticalCen) April 16, 2022

Ore 8,00 – Ultimatum russo, soldati di Mariupol non rispondono – Nessuna risposta è giunta dai soldati ucraini asserragliati nell’acciaieria di Maiupol dopo che la città è stata conquistata dai russi. A tre ore dalla scadenza dell’ultimatum posto dal Centro di controllo della Difesa nazionale della Federazione russa, dei militari non c’è nessuna notizia. I circa 1.500 combattenti, assediati nell’acciaieria Azovstal ormai senza cibo e acqua, avrebbero chiesto al governo ucraino il permesso di arrendersi, permesso, però, che sarebbe stato loro negato.

