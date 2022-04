GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 26 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Dopo oltre due mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, il conflitto rischia di espandersi. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha avvertito del rischio “reale” di una terza guerra mondiale. Esplosioni ieri pomeriggio anche in Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldavia. Intanto l’offensiva del Cremlino continua a concentrarsi sul Donbass e sul Sud dell’Ucraina. Mosca fa sapere che al momento è impossibile un cessate il fuoco. Torna a parlare Putin: “Gli Stati Uniti e l’Unione Europea stanno utilizzando i loro satelliti in Ucraina per cercare di distruggere la Russia dall’interno, ma hanno fallito”. Di seguito tutte le notizie di oggi in diretta.

Ore 11.00 – USA, Austin: siamo qui per aiutare Ucraina a vincere guerra – “Siamo qui per aiutare l’Ucraina a vincere la guerra contro l’invasione ingiusta della Russia e rafforzare le sue difese per le sfide del domani (…) l’Ucraina pensa chiaramente di poter vincere e così tutti gli altri qui presenti”. Lo ha detto il segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin, parlando alla riunione internazionale dei ministri della Difesa alla base aerea americana di Ramstein, in Germania.

Ore 10.50 – Moldavia, riunione su sicurezza per Transnistria – Le autorità moldave hanno indetto una riunione sulla sicurezza dopo le esplosioni avvenute nelle ultime ore in Transinistria, la regione separatista filo-russa che si trova al confine con l’Ucraina. Esplosioni sono state registrate ieri sera vicino all’edificio del ministero della Sicurezza, mentre questa mattina è stato

colpito un centro di trasmissione radiofonica russo.

Ore 10.40 – Russia, presidente Duma: “Ucraina stato terrorista” – Il presidente della Duma russa, Viacheslav Volodin, ha chiesto di dichiarare l’Ucraina “stato terrorista” citando la denuncia dei servizi di intelligence di Mosca, Fsb, in merito al presunto tentativo di assassinio di un giornalista russo vicino al Cremlino. Secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass, i servizi di sicurezza hanno arrestato alcuni esponenti di un gruppo neonazista russo denominato Nazionalsocialismo/Potere Bianco, che si stava preparando ad attentare alla vita del popolare giornalista della televisione statale Vladimir Solovyov, secondo l’accusa su ordine di Kiev. “A questo porta il sostegno all’ideologia neonazista”, ha affermato Volodin, chiedendo che il presidente ucraino Volodimir Zelensky sia chiamato “a renderne conto”. “I colpevoli dovranno essere puniti”, ha aggiunto, concludendo che quanto accaduto conferma “l’adeguatezza dell’avvio dell’operazione militare russa in Ucraina”.

Ore 10.30 – USA, Austin: è urgente, possiamo fare di più – “L’urgenza della situazione è nota a tutti. E noi possiamo fare di più”. Lo ha detto il segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin a Ramstein, in Germania aprendo il vertice straordinario a sostegno dell’Ucraina, dove oggi su invito degli Usa si incontrano i rappresentanti di oltre 40 paesi. Presente anche il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov.

Ore 10.20 – Procura Milano apre inchiesta su combattente italiano – La procura di Milano ha aperto un’inchiesta conoscitiva, senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Ivan Luca Vavassori, l’ex calciatore andato a combattere in Ucraina a fianco dell’esercito di Kiev. Da quanto si apprende il ragazzo è ricoverato in ospedale, ma è vivo dopo che ieri si è temuto per la sua morte. L’inchiesta è coordinata dal pm Alberto Nobili che guida il pool dell’antiterrorismo milanese.

Ore 10.10 – Di Maio: “Guerra ha causato grave vulnus a ordine internazionale” – “La guerra lanciata dal presidente Putin contro l’Ucraina è una guerra di aggressione ingiustificata, ingiustificabile e contraria a tutte le basilari norme del diritto internazionale” e “ha causato un grave vulnus all’ordine internazionale, un vulnus che avrà ripercussioni a lungo termine”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al congresso di Articolo Uno. “Il governo italiano ha deciso in queste ore l’invio di esperti scientifici e forensi per supportare la Corte internazionale per dimostrare e verificare i crimini di guerra che sono stati perpetrati in Ucraina. Sono esperti che potranno fornire un’assistenza alle autorità ucraine nello svolgimento delle indagini nelle regioni settentrionali del paese”, ha spiegato il capo della Farnesina. “Questi crimini, che abbiamo visto nei fatti, non possono restare impuniti, i responsabili vanno assolutamente perseguiti e portati di fronte alla giustizia”, ha sottolineato Di Maio. “L’Italia sostiene i pacchetti di sanzioni dell’Ue contro la Russia perché sono “l’unico modo per indebolire Putin, le sue cerchie di oligarchi e ridurre la possibilità di finanziare la guerra” in Ucraina. “Le sanzioni sono l’unico strumento pacifico che possiamo utilizzare come ritorsione contro la Russia per fermare Putin. L’alternativa è la guerra e noi ci siamo sempre battuti perché la Nato non istituisse la no-fly zone”, ha aggiunto il ministro.



Ore 10.00 – Russia: “Uccisi 500 soldati ucraini nella notte” – Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che la scorsa notte le forze di Mosca hanno colpito 87 strutture militari in Ucraina, distruggendo 59 mezzi e veicoli militari e uccidendo “circa 500 membri del personale nemico”. Nel suo ultimo bollettino operativo pubblicato sui social, Mosca ha dichiarato che sono state colpite da missili ad alta precisione quattro strutture militari ucraine, inclusi due depositi di munizioni a Kharkiv.

Ore 9.50 – Cina: “Non vogliamo la Terza guerra mondiale” – La Cina non sta cercando la terza guerra mondiale e ha lanciato un appello per un accordo di pace in Ucraina. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri di Pechino.

Ore 9.40 – Zaporizhzhia, missili sopra la centrale nucleare – Due missili da crociera lanciati dall’esercito russo hanno volato a bassa quota questa mattina sopra la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, nell’Ucraina sud-orientale. Lo riferisce il servizio stampa di Energoatom, l’operatore nucleare statale dell’Ucraina, citato da Ukrinform. “Il sorvolo di missili a bassa quota proprio sopra il sito della centrale, dove si trovano sette impianti nucleari, comporta rischi enormi. I missili possono colpire uno o più impianti nucleari, è una minaccia di catastrofe nucleare e radioattiva per tutto il mondo”, ha detto l’amministratore delegato di Energoatom, Petro Kotin.

Ore 9.30 – Kiev, uccisi 70 soldati russi nella regione di Kherson – L’esercito ucraino ha distrutto un deposito di munizioni e ucciso 70 soldati russi nella zona di Velyka Aleksandrovka, nella regione meridionale ucraina di Kherson. Lo ha dichiarato lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Unian.

Ore 9.20 – Transnistria, colpite due antenne radio russe – Il ministero dell’Interno della regione separatista della Transnistria, in Moldavia orientale, ha dichiarato che sono state distrutte due antenne che trasmettevano il segnale della radio russa. Secondo il ministero, si sono verificate due esplosioni stamattina. Ieri la sede del ministero della Sicurezza a Tiraspol, in Transnistria, è stata colpita da esplosioni. Le autorità ucraine hanno respinto ogni responsabilità e hanno accusato la Russia di aver orchestrato l’attacco “per seminare il panico e sentimenti antiucraini”. Le autorità separatiste della regione moldava, al confine con l’Ucraina, hanno chiesto di aderire alla Federazione Russa nel 2014, dopo l’annessione della Crimea da parte di Mosca.

Ore 9.10 – Germania autorizzerà l’invio di mezzi blindati – Il governo tedesco autorizzerà l’invio di semoventi antiaereo Gepard all’Ucraina. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, la ministra della Difesa Christine Lambrecht intende annunciare la consegna dei mezzi militari all’incontro organizzato per oggi dagli Stati Uniti presso la base tedesca di Ramstein.

Ore 9.00 – Kiev: “Sale a 217 bilancio bambini morti, 391 feriti” – Secondo le autorità di Kiev, sono 217 i bambini morti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Lo ha dichiarato su Telegram la procura generale ucraina, secondo cui i bambini feriti sarebbero più di 391.

Ore 8.50 – Guterres oggi a Mosca, Kuleba: “Possibile trappola” – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, incontrerà oggi a Mosca il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il presidente russo, Vladimir Putin, in un viaggio di tre giorni che lo porterà anche a Kiev. La decisione di visitare prima la capitale russa è stata criticata apertamente dalle autorità ucraine, con il ministro degli Esteri Dmitro Kuleba che ha avvertito di una possibile “trappola”. “Molti altri esponenti stranieri sono caduti in trappola visitando Mosca e sono stati presi in giro solo per mostrare la supremazia della diplomazia russa e quanto sono grandiosi e come dettano al mondo come comportarsi”, ha detto ieri Kuleba.

Ore 8.40 – Bombardato villaggio russo al confine con l’Ucraina – Le forze ucraine hanno nuovamente attaccato il villaggio di Golovchino, nella regione russa di Belgorod al confine con l’Ucraina. Lo ha detto il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, parlando di “bombardamenti provenienti dal territorio ucraino”. Diversi edifici non residenziali e quattro case sono stati danneggiati, ma non ci sono vittime civili. I villaggi di Nekhoteyevka e Zhuravlyovka nel distretto di Belgorod sono già stati attaccati ieri, causando due feriti. Dall’inizio della guerra in Ucraina, i centri lungo al confine sono stati ripetutamente attaccati causando secondo le autorità locali danni a 180 case.

Ore 8.30 – Nato, Italia pronta a dispiegare caccia F-35A in Islanda per 2 mesi – L’Italia è pronta a dispiegare caccia F-35A dell’Aeronautica Militare in Islanda a sostegno degli sforzi di polizia aerea della Nato nell’estremo nord. È quanto si legge sul sito dell’alleanza atlantica. Di stanza presso la base aerea di Amendola (Foggia), i moderni caccia F-35A si stanno preparando per il loro dispiegamento di due mesi per la missione.

Ore 8.20 – Kiev: “Attacco Transnistria provocazione russa” – L’attacco di ieri pomeriggio contro la sede del ministero della Sicurezza dello Stato a Tiraspol, in Transnistria, è “una provocazione russa” in preparazione da giorni. Lo sostiene l’intelligence ucraina, rivelando di aver intercettato un documento che dimostrerebbe come le autorità dell’enclave filorussa in Moldova preparassero “l’attacco con granate” da tre giorni, durante i quali hanno costruito un bunker dove far rifugiare il personale. In un comunicato su Telegram, la direzione principale di intelligence del ministero della Difesa di Kiev ha denunciato quindi “la serie di misure provocatorie organizzate dal servizio federale di sicurezza russo per seminare il panico e sentimenti antiucraini”.

Ore 8.10 – Mosca, incendio a deposito Bryansk completamente spento – I vigili del fuoco hanno completamente spento l’incendio divampato ieri nel deposito di carburante della città russa di Bryansk, non lontano dal confine con l’Ucraina. Lo ha dichiarato il ministero delle Emergenze russo.

Ore 8.00 – Zaporizhzhia: “Città sotto attacco russo da stamattina” – La città ucraina di Zaporizhzhia è sotto attacco delle forze russe da questa mattina. Lo ha dichiarato l’amministrazione militare della regione su Telegram, secondo quanto riporta la stampa ucraina. Gli attacchi sono cominciati prima delle 7 locali. Secondo Ukrinform, l’esercito russo si sta muovendo verso la città sullo Dniepr dopo aver riorganizzato le sue forze.

Ore 7.50 – Kiev: la Russia rafforza le difese lungo i confini – Secondo lo stato maggiore ucraino, la Russia sta rafforzando la sicurezza lungo le frontiere nelle regioni di Bryansk, Kursk e Belgorod al confine con l’Ucraina. Lo afferma l’ultimo bollettino quotidiano delle forze ucraine, dopo che ieri, nella regione russa di Bryansk, sono scoppiati incendi in due depositi di carburante, l’ultimo di una serie di attacchi attribuiti alle forze ucraine. Secondo lo stato maggiore ucraino, le forze russe stanno ancora bloccando le forze ucraine nell’acciaieria Azovstal a Mariupol, e sono stati respinti attacchi respinti nelle regioni di Donetsk e Luhansk, in Ucraina orientale. Secondo la difesa ucraina, i russi hanno condotto voli di ricognizione nella regione di Odessa, principale sbocco ucraino sul Mar Nero.

Ore 7.40 – Londra: russi tentano di accerchiare forze di Kiev – Le forze russe stanno probabilmente tentando di accerchiare posizioni ucraine in Ucraina orientale. Lo ha affermato il Ministero della Difesa britannico nell’ultimo bollettino dell’intelligence sulla guerra in Ucraina. Secondo Londra, la città di Kreminna, nella regione di Luhansk, sarebbe stata presa dalle forze russe mentre sono riportati pesanti combattimenti a sud di Izium, nella provincia di Kharkiv, dove le forze russe stanno tentando di avanzare da nord e da est, verso le città di Sloviansk e Kramatorsk. Secondo il ministero della Difesa britannico, le forze ucraine stanno preparando le difese a Zaporizhzhia, in Ucraina sudorientale, in risposta a un possibile attacco russo da sud.

Ore 7.30 – Armi in Ucraina, al via colloqui in Germania – Oggi rappresentanti di più di 40 paesi si riuniranno presso la base aerea di Ramstein, per un incontro organizzato dagli Stati Uniti per coordinare l’invio di armi all’Ucraina in risposta all’annunciato attacco delle forze russe in Ucraina orientale. “Le prossime settimane saranno molto, molto critiche. Hanno bisogno di un supporto continuo per avere successo sul campo di battaglia. Ed è proprio questo lo scopo di questa conferenza”, ha detto ai giornalisti il capo di stato maggiore statunitense, il generale Mark Milley. A presiedere l’incontro sarà il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin.

Ore 7.20 – Zelensky: “In Ucraina si decide il destino d’Europa e della democrazia” – Nel mondo, “tutti, anche coloro che non ci sostengono apertamente” sono d’accordo sul fatto che “è in Ucraina che si decide il destino dell’Europa, il destino della sicurezza globale, il destino del sistema democratico”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodimir Zelensky nel suo ultimo discorso, sottolineando che la Russia può anche “spendere enormi risorse per sostenere la guerra”, può anche “opporsi all’intero mondo libero”. Ma “le lezioni della storia sono ben note. Se hai intenzione di costruire un Reich millenario, perdi. Se hai intenzione di distruggere i vicini, perdi. Se vuoi ripristinare il vecchio impero, perdi”.

Ore 7.10 – Usa, verso aiuti per la crisi alimentare globale causata dalla guerra – L’amministrazione Biden sta valutando un pacchetto da 5 miliardi di dollari di aiuti per fare fronte alla crisi alimentare globale provocata dalla guerra in Ucraina. Lo riporta Bloomberg citando fonti informate. La proposta avrebbe il sostegno bipartisan di repubblicani e democratici al Congresso degli Stati Uniti. Nel weekend il senatore democratico Chris Coons ha guidato una delegazione statunitense a Roma per fare il punto con i vertici della Fao sulla situazione in Medio Oriente, Africa e altri paesi in difficoltà in tutto il mondo.

Ore 7.00 – Kiev: “Terza guerra mondiale? Mosca sta perdendo” – La minaccia del pericolo di una Terza guerra mondiale lanciata dal ministro degli Esteri russo Lavrov dimostra, secondo l’omologo ucraino, che la Russia sta perdendo la guerra in Ucraina. “La Russia – scrive Kuleba sul suo profilo Twitter – perde l’ultima speranza di spaventare il mondo nel suo sostenere l’Ucraina. Da qui il discorso di un ‘reale’ pericolo di terza guerra mondiale. Questo significa solo che Mosca avverte la sconfitta in Ucraina. Pertanto il mondo deve raddoppiare il sostegno all’Ucraina in modo da prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale”.

