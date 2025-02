Una delle guerre più cruenti attualmente in corso, anche se se ne parla poco, è quella in Sudan. E come in tutte le guerre, sono molti i bambini e i più fragili a pagare le conseguenze maggiori, fino a perdere la vita.

I bambini in Sudan stanno pagando il prezzo più alto degli incessanti combattimenti. A inizio mese i bombardamenti a Kadugli, nello Stato del Kordofan meridionale, hanno ucciso 21 bambini e ne hanno mutilati 29. Secondo quanto riferito, almeno 11 bambini sono stati uccisi in un bombardamento su un mercato del bestiame a El Fasher, nello Stato del Darfur, e secondo quanto si apprende, altri otto bambini sono stati uccisi e sei feriti in un bombardamento sul mercato di Sabreen, nello Stato di Khartoum, lo scorso 2 febbraio.

Almeno 40 bambini sono stati uccisi in soli tre giorni, in tre aree diverse del Paese. Questo è un chiaro esempio delle devastanti – e crescenti – minacce ai bambini in Sudan. Purtroppo, è raro che passi più di qualche giorno senza che vengano riportati nuovi casi di bambini uccisi o feriti.

Tra giugno e dicembre 2024, con l’estendersi del conflitto in nuove aree, sono stati segnalati più di 900 episodi di gravi violazioni contro i bambini – una media di più di quattro al giorno. Uno sconcertante 80% di questi sono stati resoconti di uccisioni e mutilazioni, principalmente negli Stati del Darfur, di Khartoum e di Al Jazirah.

Dall’inizio dell’anno, i combattimenti non hanno mostrato segni di diminuzione. Nell’ultima settimana di gennaio, secondo quanto riportato, sette bambini sono stati uccisi e feriti in un attacco all’unico ospedale funzionante della città di El Fasher, nello Stato del Darfur. Altri tre bambini sono stati uccisi o feriti quando una granata ha colpito uno spazio a misura di bambino dell’UNICEF nello Stato di Khartoum.

Per questo l’UNICEF lancia l’allarme e chiede con forza a tutte le parti in conflitto di attenersi agli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario e di rispettare e garantire il rispetto, la protezione e l’adempimento dei diritti per tutti i bambini in Sudan.

Mentre il conflitto persiste, le vite e il futuro dei bambini sono in bilico e per il loro bene, la violenza deve finire immediatamente, come chiede nella sua dichiarazione la Rappresentante dell’UNICEF per il Sudan a.i. Annmarie Swai.