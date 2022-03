Guerra in Ucraina: abbattuto elicottero russo Mi-24 a Nikolaev |VIDEO

Un elicottero d’attacco russo Mi-24 è stato abbattuto oggi nella regione di Nikolaev, nel sud dell’Ucraina. Nel filmato si vede l’impressionante carcassa della macchina da guerra in mezzo a un campo mentre va ancora a fuoco mentre i militari ucraini si avvicinano per ispezionare il veicolo.

Il Mil Mi-24,” meglio conosciuto dagli occidentali come “Hind,” in riferimento ai “contadini” o “braccianti” sovietici – che andavano in battaglia cavalcando degli orsi – è un elicottero d’attacco e per il trasporto delle truppe di fabbricazione russa adottato dall’Armata Rossa nel 1972.

Negli anni si è guadagnato diversi soprannomi tra cui il “carro del diavolo”, il “carro armato volante” o semplicemente la “bestia”. Questo elicottero è in grado di superare i 300 km/h ed è stato ampiamente impiegato dai russi nei campi di battaglia dell’Afghanistan, ma è entrato a far parte dell’immaginario collettivo anche grazie a film come Rambo.

È di qualche giorno fa invece (5 marzo) il filmato condiviso dal ministero della Difesa ucraino di un Mil Mi-24 abbattuto in volo nei cieli dell’Oblast’ di Kiev che ha fatto il giro del mondo.

#stoprussia ⚔️ Так гинуть російські окупанти. Цього разу у вертольоті! Слава Україні та її захисникам! Разом до перемоги! 🇺🇦@GeneralStaffUA pic.twitter.com/raFOepF06P — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

Per gli ucraini si tratta senza dubbio di un ghiottissimo “trofeo” di guerra.