Non si fermano i bombardamenti israeliani su siti nucleari e militari iraniani così come la risposta di Tehran che nella notte ha lanciato un nuovo attacco su diverse città israeliane, provocando almeno 8 morti e decine di feriti. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 16 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – Lanciato missile su Israele dallo Yemen, suonano le sirene – Le Israel Defence Forces riferiscono in una nota di aver identificato il lancio di un missile dallo Yemen verso Israele e di essere all’opera per intercettarlo. Le sirene di allarme hanno suonato in diverse aree di Israele, aggiunge il comunicato.

Ore 9,00 – Sale a 8 il bilancio dei morti in Israele – La radio ufficiale dell’esercito israeliano riporta che il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi iraniani è salito a otto persone. L’aggiornamento viene comunicato dopo che le tre persone scomparse nella città di Haifa sono state confermate morte, ha riferito l’emittente. In precedenza, altre cinque persone erano state uccise nel centro di Israele. Questo significa che più di 20 persone sono state uccise in Israele da quando l’esercito ha lanciato gli attacchi contro l’Iran quattro giorni fa. Oltre 300 altre persone sono rimaste ferite.

Ore 8,00 – Katz: “Abitanti Teheran pagheranno prezzo attacchi” – Gli abitanti di Teheran “pagheranno presto il prezzo” degli attacchi iraniani a Israele. Lo ha dichiarato su Telegram il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. “Il tronfio dittatore di Teheran si è trasformato in un codardo assassino, che colpisce in modo deliberato gli edifici civili israeliani nel tentativo di dissuadere (l’esercito israeliano, nda) dal continuare l’offensiva che ne sta minando il potenziale”, scrive Katz, “i residenti di Teheran ne pagheranno il prezzo – e presto”.

Ore 7,00 – Iran: “Abbiamo colpito con successo Israele” – L’Iran ha affermato di aver colpito “con successo” Israele con una selva di missili lanciati su diverse città. Inoltre ha promesso attacchi “più devastanti” contro obiettivi israeliani vitali. “Una nuova ondata di attacchi da parte delle Guardie Rivoluzionarie ha permesso ai missili di colpire con successo ed efficacia obiettivi” in Israele, ha dichiarato l’esercito iraniano in una nota.