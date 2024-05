Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 28 maggio

A quasi otto mesi dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i morti hanno superato i 36 mila e i feriti sono oltre 81 mila, in maggioranza civili secondo le Nazioni Unite. Malgrado l’ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja di porre fine all’offensiva su Rafah, nel sud del territorio costiero palestinese, Tel Aviv prosegue le operazioni in città, dove un raid compiuto il 26 maggio su un campo per sfollati ha provocato 45 morti e 249 feriti, scatenando l’indignazione dell’intera comunità internazionale e la richiesta di un’indagine da parte dell’Onu. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 28 maggio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – Spagna, il premier Sanchez: “Riconosciamo uno Stato di Palestina con Gaza e la Cisgiordania e Gerusalemme Est come capitale” – La Spagna riconoscerà uno Stato di Palestina che comprende la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, unificate sotto l’Autorità nazionale palestinese (Anp) con Gerusalemme Est come capitale. Lo ha detto oggi in un discorso televisivo il premier iberico Pedro Sanchez, secondo cui Madrid non riconoscerà alcuna modifica ai confini palestinesi del 1967 a meno che tutte le parti non siano d’accordo. “Il riconoscimento dello Stato di Palestina non è solo una questione di giustizia storica, ma miriamo tutti a stabilire la pace”, ha affermato Sanchez. “L’unica via per stabilire la pace è la creazione di uno Stato palestinese che conviva fianco a fianco con lo Stato di Israele”. “Lo Stato di Palestina deve essere vitale, con la Cisgiordania e Gaza collegate da un corridoio e con Gerusalemme Est come capitale”, ha aggiunto il premier spagnolo. “Deve essere unificato sotto il governo legittimo dell’Autorità nazionale palestinese”. Tale mossa da parte di Madrid, ha proseguito, non dovrebbe compromettere i rapporti con Israele, che la Spagna considera una “nazione amica” con cui vuole “promuovere un rapporto più forte possibile”. Madrid, ha concluso Sanchez, continua a respingere ogni rapporto con Hamas, che considera una “organizzazione terroristica”.

Ore 9,00 – Gaza, al-Jazeera: “14 palestinesi uccisi in altri due raid a Rafah” – Almeno 14 persone sono rimaste uccise a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, durante due raid condotti da Israele meno di 24 ore dopo l’attacco aereo che ha provocato 45 morti in una tendopoli allestita per gli sfollati rifugiatisi in città. Lo riporta l’emittente al-Jazeera, secondo cui il primo raid ha colpito un edificio nella zona di al-Hashashin, a nord di Rafah, uccidendo sette persone e ferendone altre sei. “È una zona brulicante di tende e sfollati”, ha detto un testimone al canale del Qataer. “All’improvviso un missile è caduto sull’edificio, costruito utilizzando alcuni blocchi di cemento e tubi metallici. Abbiamo visto gente per strada, sfollati e cittadini. Non c’erano combattenti o altro. Era considerata una zona sicura”. Un altro raid invece è avvenuto di nuovo nella zona della tendopoli di Tal as-Sultan, a ovest della città, provocando altre sette vittime. Inoltre, secondo il portale israeliano Ynet, che cita fonti palestinesi, carri armati israeliani stanno avanzando verso i quartieri nord-occidentali di Rafah, dove finora l’esercito dello Stato ebraico non era ancora penetrato.

Ore 8,30 – Media: “Consiglio Esteri dell’Ue ha discusso di possibili sanzioni a Israele” – I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno discusso per la prima volta sulla possibilità di imporre sanzioni a Israele, se Tel Aviv non dovesse rispettare il diritto internazionale umanitario. L’indiscrezione è stata riportata dal portale statunitense Politico e dall’emittente pubblica irlandese Rte, che citano il ministro degli Esteri dell’isola, Micheal Martin. “Per la prima volta in un incontro dell’Ue, in modo reale, ho visto una discussione significativa sulle sanzioni e sul ‘che fare se'”, avrebbe detto Martin, secondo il portale statunitense. Tuttavia, avrebbe precisato il ministro degli Esteri irlandese, esiste “una certa distanza tra coloro che esprimono la necessità di un approccio basato sulle sanzioni, date tutte le diverse prospettive rappresentate”. Secondo l’emittente irlandese Rte, Martin avrebbe anche affermato che un imprecisato numero di ministri degli Esteri dell’Ue ha anche sollevato la possibilità di imporre sanzioni contro i funzionari israeliani che aiutavano e incoraggiavano i coloni violenti in Cisgiordania.

Ore 8,00 – Mar Rosso: la Cina chiede la fine degli attacchi Houthi – La Cina ha chiesto la fine degli attacchi contro le navi mercantili nella regione del Mar Rosso. L’appello è stato lanciato oggi dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante un incontro avvenuto a Pechino con il suo omologo del governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen, Shayea Mohsen Al-Zindani. Secondo la tv di stato cinese, Wang “ha invitato tutte le parti interessate a smettere di importunare le navi civili e a garantire la sicurezza delle vie navigabili nel Mar Rosso”. La Cina, ha aggiunto il ministro, “è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo in questo senso”.

Ore 7,00 – Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato di Palestina – Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono ufficialmente lo Stato di Palestina a partire da oggi, martedì 28 maggio 2024. Salgono così a 146 (su 193) gli Stati membri delle Nazioni Unite che riconoscono lo Stato palestinese, compresi nove Paesi membri dell’Ue.