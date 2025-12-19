Icona app
Esteri

Oms: “Oltre 1.000 persone sono morte a Gaza in attesa di un’evacuazione medica dal luglio 2024”

Personale sanitario palestinese seppellisce cadaveri non identificati in una fossa comune a sud di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza, nel novembre 2025. Credit: ZUMAPRESS.com / AGF

Il numero delle vittime però, secondo il direttore generale dell'agenzia Onu Tedros Adhanom Ghebreyesus, è “probabilmente sottostimato”

di Andrea Lanzetta
Oltre mille persone sono morte nella Striscia di Gaza nell’ultimo anno e mezzo in attesa di un’evacuazione medica che non è mai arrivata. La denuncia arriva direttamente dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo cui il numero delle vittime è “probabilmente sottostimato”.
“Almeno 1.092 pazienti sono morti tra luglio 2024 e il 28 novembre 2025, in attesa di un’evacuazione medica”, ha scritto oggi sui social il direttore generale dell’Oms, citando dati provenienti dal ministero della Salute della Striscia di Gaza e aggiungendo che “probabilmente” si tratta di “una sottostima”. “Dall’ottobre 2023, l’Oms e i suoi partner hanno evacuato da Gaza più di 10.600 pazienti con condizioni di salute critiche, tra cui più di 5.600 minori che necessitavano di terapia intensiva”, ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha anche chiesto che “più Paesi accolgano pazienti” provenienti dalla Striscia, nonché “la ripresa delle evacuazioni mediche in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est”. “Da questo dipendono delle vite”, ha insistito il direttore generale dell’Oms.
Dopo oltre due anni di guerra tra Israele e Hamas a Gaza, il 10 ottobre scorso è entrata in vigore una fragile tregua mediata da Stati Uniti, Egitto e Qatar ma la situazione umanitaria nel territorio costiero palestinese è ancora gravissima. Nonostante le continue violazioni della tregua, l’accordo tutto sommato regge ancora, eppure nella Striscia si continua a morire. Sia per le bombe che per le condizioni miserande delle tendopoli in cui è costretta a vivere la popolazione.
Anche le evacuazioni mediche dei pazienti palestinesi continuano ad andare a rilento. Secondo l’Oms, oltre 16.500 persone sono ancora in attesa di essere trasferiti fuori dalla Striscia per motivi sanitari. Tuttavia, secondo l’ong Medici Senza Frontiere (Msf), questo numero include soltanto i pazienti ufficialmente registrati negli ospedali. Ad oggi, più di 30 Paesi in tutto il mondo, Italia compresa, hanno accolto pazienti provenienti da Gaza, per lo più curati in Egitto e negli Emirati Arabi Uniti.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
