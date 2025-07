Deir al Balah è inoltre uno dei principali centri delle operazioni umanitarie dell’ONU e di altre ong. I bombardamenti israeliani di queste ore non risparmiano niente e nessuno, stanno colpendo anche la zona demilitarizzata dove si trovano gli edifici delle nazioni unite. Lo denunciano gli operatori umanitari nell’area – le bombe hanno colpito anche una delle loro case, nonostante le coordinate dell’intera zona siano ben note all’Idf – tra cui l’operatore italiano delle Nazioni Unite Gennaro Giudetti che parla di una situazione ormai senza controllo. Nei vocali su Whatsapp il rumore dei colpi esplosi nelle vicinanze si sente forte e chiaro. “Le bombe cadono anche a trenta metri da qui. Rischiamo di morire tutti” dice Giudetti, “Il governo italiano intervenga subito”.

Gennaro Giudetti, è di Taranto, lavora da anni nella cooperazione e si trova nell’enclave palestinese con la World Health Organization – occupied Palestinian territory, la branca dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, organismo dell’Onu, che si occupa dei Territori palestinesi. “Hanno già bombardato per quattro volte un deconflicted place (zona neutrale, ndr) delle Nazioni Unite dove ci sono dei colleghi, stanno bombardando a trenta metri da qui”, racconta inoltrando il video di un compound dal quale si leva una colonna di fumo nero. Gli altri italiani, spiega, non sono nella zona rossa. Un altro connazionale, di nome Emanuele, si trova a poche centinaia di metri da dove scrive il cooperante.

Riguardo la situazione del cooperante italiano attualmente sotto attacco è intervenuta la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, che ha firmato un’interrogazione parlamentare: “Abbiamo depositato un’interrogazione al ministro Tajani riguardo alla drammatica situazione in cui si trova il cittadino italiano Gennaro Giudetti, operatore umanitario delle Nazioni Unite che insieme ad altri colleghi dell’Onu si trova a Gaza sotto i bombardamenti israeliani, nonostante la presenza di strutture segnalate e protette dalle convenzioni internazionali. Chiediamo al governo di intervenire subito per garantire la sicurezza del nostro concittadino e degli altri operatori umanitari presenti e per tutelare il rispetto del diritto internazionale umanitario. Tajani convochi l’ambasciatore israeliano per chiedere l’immediata cessazione dei bombardamenti nelle aree protette dal diritto internazionale e riconosciute dalle Nazioni Unite”.

“Tutti devono andare via. Il problema è che non sappiamo dove andare, e se andiamo via perdiamo tutto, perché il rischio di saccheggio è altissimo – afferma Giudetti. “E senza più nulla saremmo costretti a interrompere le operazioni. Mi viene da piangere. Ci sono tutti questi bambini per strada che non riescono a spingere i loro carichi per scappare. Se andiamo via noi è la fine per tutti, i nostri colleghi locali ci pregano di non lasciarli soli”.