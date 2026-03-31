Guerra in Iran, Trump: “Chi non ci ha aiutato vada a prendersi da solo il petrolio nello Stretto di Hormuz”

Donald Trump si scaglia contro quei Paesi che non hanno aiutato gli Usa nella guerra contro l’Iran invitandoli ad adoperarsi per prendere il petrolio nello Stretto di Hormuz. Il presidente Usa, infatti, ha scritto sul social Truth: “A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell’Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo”. E ancora: “Dovrete imparare a combattere da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi. L’Iran è stato, in sostanza, decimato. La parte difficile è fatta. Andate a procurarvi il vostro petrolio!”.

Bloccato dall’inizio dell’offensiva statunitense e israeliana contro Teheran, dallo Stretto di Hormuz passano circa 20,3 milioni di barili di petrolio e 290 milioni di metri cubi di gas naturale liquefatto al giorno, un quinto della quantità commerciata a livello mondiale. Non c’è alternativa: Arabia Saudita ed Emirati Arabi possono bypassare lo Stretto, trasportando solo 2,6 milioni di barili al giorno. Qatar, Kuwait e Iraq nemmeno quelli.