Gli americani bocciano Trump: solo un cittadino Usa su quattro approva l’attacco all’Iran
Il 56% degli intervistati, inoltre, ritiene che Trump sia troppo incline all’uso della forza
La guerra all’Iran intrapresa dagli Usa di Donald Trump potrebbe costare caro al presidente statunitense in termini di consenso dal momento che un americano su quattro è contrario alla campagna militare intrapresa insieme a Israele. È quanto emerge da un sondaggio a cura di Reuters-Ipsos condotto su 1.282 intervistati secondo cui solamente il 27% è a favore dell’operazione bellica. Il 43 per cento degli intervistati è contrario mentre il 29% è indeciso. Tra i favorevoli, inoltre, il 55% sono elettori repubblicani con la base Maga che è divisa tra l’ala interventista e quella più isolazionista. Ma c’è un dato, forse, ancora più significativo. Il 56% degli intervistati, infatti, ritiene che Trump sia troppo incline all’uso della forza. In questo caso l’opinione è condivisa dall’87 per cento dei democratici ma anche dal 23 per cento dei repubblicani. Il 60%, invece, afferma di non identificarsi in nessuno dei due schieramenti.
Intanto non si fermano i raid statunitensi e israeliani su Tehran e altra città iraniane. Secondo le ultime news fornite dai media, l’ufficio dell’Assemblea degli Esperti a Qom sarebbe stato colpito da missili provocando morti e feriti. L’assemblea si era riunita per eleggere il successore del leader Ali Khamenei, morto negli attacchi di sabato scorso. Anche l’aeroporto Mehrabad di Teheran sarebbe stato bombardato.