GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 114esimo giorno di guerra tra Ucraina e Russia. Ieri ha avuto luogo un vertice cruciale per la diplomazia, con l’incontro tra Draghi, Scholz e Macron e Volodimir Zelensky a Kiev. Parlando in conferenza stampa il premier italiano ha dichiarato che “non si vedono spiragli per la pace”. “La condizione che gli ucraini pongono oggi è l’integrità territoriale. È la premessa per iniziare i negoziati di pace da parte ucraina. Al momento non si vedono margini, ma c’è un atteggiamento che è cambiato molto nelle ultime settimane”, anche “degli altri Paesi che li devono aiutare a trovare la pace. C’è un’iniziativa diplomatica mondiale che non c’era un mese fa”, ha dichiarato Draghi. Il premier ucraino ha posto l’accento sulla necessità di “arrivare a una posizione comune” sull’appoggio all’integrazione dell’Ucraina nell’Ue. “Capiamo che la strada verso l’Ue non è un solo passo, ma questa strada deve cominciare. Gli ucraini sono pronti ad andare avanti su questa strada per diventare Stato candidato”, ha dichiarato Zelensky. Nell’incontro il premier ucraino non avrebbe fatto richiesta di nuove armi all’Ue.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 17 GIUGNO 2022

Ore 09.18 – Eni: “Russia fornirà solo il 50% del gas richiesto” – A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi, Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità effettive consegnate invariate rispetto a ieri). Lo annuncia la stessa Eni.

Ore 07.00 – L’Onu stima almeno 4.481 civili morti – L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (Ohchr) ha riferito che ci sono stati almeno 4481 civili morti dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio. Tra i morti, 1.739 vittime erano uomini, 1.159 donne. Sono stati uccisi anche 119 ragazze e 125 ragazzi, oltre a 40 bambini e 1299 adulti, il cui sesso è ancora sconosciuto. L’Ohchr sottolinea che probabilmente comunque le cifre effettive sono molto più alte perché da alcuni luoghi, dove i combattimenti sono stati più violenti, i dati scarseggiano. Questo vale in particolare per Mariupol, Izium e Popasna.

Ore 06.30 – Gazprom taglia del 60% le forniture di gas alla Germania: prezzo in aumento – Il colosso dell’energia ha dato il via oggi alla riduzione del volume massimo giornaliero del flusso che arriva tramite il Nord Stream 1, sceso da 167 milioni di metri cubi a 67 in due giorni. Accolto solo il 65% della richiesta Eni. Tagli anche per l’Austria. Bruxelles e il Governo italiano rassicurano ed escludono criticità, ma l’ipotesi è che stia prendendo forma il “ricatto energetico” di Mosca contro l’Ue. Intanto ad Amsterdam il metano quota nei primi scambi 126 euro al Megawattora (+5%).

Ore 06.00 – Prima foto dei 2 americani catturati, hanno mani legate – Spunta la prima foto dei due americani catturati in Ucraina. Lo scatto, trasmesso da Cnn, mostra i due con apparentemente le mani legate dietro al schiena. Un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, è sparito anch’egli in Ucraina. Lo affermano funzionari dell’amministrazione Usa citati da Cnn. L’ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi ha servito venti anni nei Marine e aveva deciso di andare volontario in Ucraina.

