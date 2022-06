Non si svolgerà in Ucraina il prossimo Eurovision Song Contest, nonostante la vittoria quest’anno a Torino della Kalush Orchestra. La decisione è stata resa ufficiale in questi minuti sul sito dell’Eurofestival. Per questioni di sicurezza e visto il perdurare del conflitto, l’Ucraina non potrà ospitare la kermesse musicale. Subito dopo la vittoria della band di “Stefania”, il presidente Zelensky aveva ipotizzato di organizzare l’edizione 2023 a Mariupol, ma purtroppo non sarà così.

“È diventata una tradizione ben nota che il vincitore dell’Eurovision Song Contest ospiterà il concorso l’anno successivo, purché si rispettino alcuni criteri tra cui la garanzia della fattibilità della messa in scena dell’evento e la sicurezza di tutte le parti interessate, compreso il pubblico, che deve essere soddisfatto”, si legge nel comunicato ufficiale apparso sul sito dell’Eurovision.

“L’Eurovision Song Contest è una delle produzioni televisive più complesse al mondo con migliaia di persone che lavorano e partecipano all’evento e 12 mesi di tempo di preparazione necessari”. Quindi il comunicato ufficiale: “A seguito di un’analisi obiettiva, il gruppo di riferimento, il consiglio di amministrazione del CES, ha concluso con profondo rammarico che, date le attuali circostanze, le garanzie di sicurezza e di funzionamento richieste per ospitare un’emittente, organizzare e produrre l’Eurovision Song Contest sotto le regole ESC non può essere soddisfatta da UA: PBC”.

Sfumata dunque l’ipotesi Ucraina, ancora alle prese con la drammatica invasione russa, bisognerà trovare una nuova casa per l’Eurovision 2023. In pole position ci sarebbe il Regno Unito, che si è qualificato al secondo posto. “A seguito di questa decisione, in conformità con le regole e per garantire la continuità dell’evento, l’UER inizierà ora le discussioni con la BBC per ospitare l’Eurovision Song Contest 2023 nel Regno Unito, paese arrivato secondo nell’ultima edizione”. Sembra dunque remota al momento l’ipotesi di una seconda edizione italiana, dopo l’ottima organizzazione della Rai e di Torino.