Putin: “Sanzioni folli che non hanno funzionato. L’era del mondo dominata dagli Usa è finita”

“Gli Usa pensano di essere l’unico centro del mondo”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al forum economico di San Pietroburgo. È slittato di un’ora, ufficialmente per i problemi legati agli attacchi hacker ai sistemi del Forum di San Pietroburgo, ma poi il presidente russo Vladimir Putin ha preso la parola in presenza, davanti alla platea dello Spief. Un duro attacco contro gli Stati Uniti, il “poliziotto del mondo”, che “agiscono facendo finta di non notare che ci sono altri centri forti nel mondo”. Sono invece “in atto nell’economia e nella politica internazionale cambiamenti tettonici e rivoluzionari”.

“L’era del mondo unipolare è finito” e questo cambiamento “è parte della storia” e “non è reversibile”.

L’Occidente “mina intenzionalmente le fondamenta internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche” aggiunge il leader del Cremlino, che ha sottolineato la capacità di resilienza delle finanze russe. Le sanzioni contro la Russia “sono folli e sconsiderate, il loro scopo è schiacciare l’economia della Federazione russa, ma non non hanno funzionato”.