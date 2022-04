GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 10 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A oltre un mese dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, la soluzione del conflitto sembra essere ancora ben lontana dall’essere raggiunta. Nella giornata di ieri (qui la cronaca), intanto, il premier britannico Boris Johnson si è recato a sorpresa a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mosca, invece, ha di nuovo puntato il dito contro l’Occidente e in particolar modo contro gli Usa dichiarando che la fornitura di armi all’Ucraina potrebbe causare “ulteriore spargimento di sangue” e portare a un conflitto tra Russia e Stati Uniti. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi sulla guerra tra Russia e Ucraina. Nel frattempo, dopo Bucha, dove il bilancio della strage è salito a 360 morti, si teme un altro massacro a Makariv, dove ieri sono stati trovati 132 cadaveri di civili. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi sulla guerra tra Russia e Ucraina.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 8,00 – Stoltenberg: “La Nato pensa a esercito permanente ai confini” – La Nato sta elaborando un piano per schierare un esercito permanente ai suoi confini per contrastare aggressioni future da parte della Russia dopo l’invasione in Ucraina. Lo ha dichiarato in un’intervista a The Telegraph il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “La Nato è nel mezzo di una trasformazione veramente fondamentale” che riflette anche “conseguenze a lungo termine”.

