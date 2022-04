GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – “L’Ucraina fa parte della famiglia europea. Abbiamo sentito molto chiaramente la vostra richiesta e siamo qui per darvi una prima risposta positiva: in questa busta c’è l’inizio del vostro percorso verso l’Ue. In questa busta c’è il questionario per l’adesione all’Unione”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Zelensky. “Io sono profondamente convinta che l’Ucraina vincerà questa guerra, che vinceranno la libertà e la democrazia”, ha aggiunto von der Leyen, che ha visitato anche le fosse comuni Bucha: “Qui l’umanità è andata in frantumi”, ha detto. Intanto è strage di civili alla stazione di Kramatorsk: almeno 50 morti. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi sulla guerra tra Russia e Ucraina.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

