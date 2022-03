Ucraina: a 11 anni percorre 1.200 chilometri da solo per scappare dalla guerra

Da Zaporizhzhia fino al confine con la Slovacchia. Sono più di 1.200 i chilometri percorsi da un bambino di 11 anni arrivato da solo alla frontiera dell’Ucraina con il vicino paese dell’Europa orientale per fuggire dalla guerra. Ad accompagnarlo uno zainetto, un passaporto nascosto in una busta di plastica e un numero di telefono scritto sul dorso della mano. A raccontare l’episodio è stato il ministero dell’Interno slovacco sul proprio profilo Facebook. “I volontari si sono volentieri presi cura di lui, lo hanno portato al caldo e gli hanno fornito cibo e bevande”, ha detto il ministero. Il bambino, con uno zainetto rosso sulle spalle e un cappellino nerazzurro in testa, ha conquistato tutti con il suo sorriso “senza paura e con la determinazione degni di un vero eroe”. I volontari, continua il post, hanno composto il numero di telefono mettendo il ragazzino in contatto con i “suoi cari che sono venuti a prenderlo”.