La “vendetta” di Greta: “Trump vecchio signore felice che guarda a un futuro brillante”

“Sembra un vecchietto molto felice che guarda verso un futuro luminoso. Così bello da vedere”. Così Greta Thunberg saluta con non celata ironia l’ormai ex presidente Donald Trump pubblicando su Twitter la foto del tycoon con il pugno alzato sulla scaletta dell’elicottero Marine One sul prato della Casa Bianca, nell’ultimo giorno del suo mandato. La giovane attivista svedese si “vendica” così degli attacchi ricevuti in passato. Le parole di Greta ricordano un tweet dell’ex presidente che due anni fa, dopo un suo intervento all’Onu, scriveva di lei: “Sembra una giovane molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!”. All’epoca Greta Thunberg aveva trasformato il tweet del presidente americano nella sua biografia su Twitter.

