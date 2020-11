Greta si prende la sua rivincita su Trump

Vendetta, sarcasmo o semplice ironia? Dopo 11 di mesi dal Tweet in cui il presidente Usa Donald Trump si prendeva gioco dell’attivista per il clima Greta Thunberg, la 16enne svedese ha approfittato del momento di difficoltà del Tycoon per rispondergli per le rime. Come se stesse aspettando da allora il momento giusto per prendersi la sua rivincita dopo l’attacco di Trump del 2019.

Era il 12 dicembre e Donald Trump, commentando la scelta della rivista statunitense Time di nominare Thunberg “persona dell’anno” e dedicarle una copertina, scriveva: “Davvero ridicolo. Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia e poi andare a vedere un vecchio film insieme a un amico. Rilassati Greta, rilassati”. Un attacco a dir poco offensivo considerato anche che la giovane attivista per il clima e promotrice del movimento Fridays for Future in tutto il mondo soffre della sindrome di Asperger.

E “se la vendetta è un piatto che va servito freddo“, durante lo spoglio dei voti Greta ha usato lo stesso linguaggio usato da Trump a dicembre 2019 per definire il presidente, che minaccia di portare i democratici in tribunale e esige che lo scrutinio sia bloccato a causa dei presunti brogli nel voto a distanza. “STOP THE COUNT!”, ha scritto Trump su Twitter dopo che il conteggio ha assegnato un numero maggiore di voti allo sfidante Biden in uno degli stati chiave, il Nevada, e Greta ha risposto parafrasando il suo stesso messaggio. “Davvero ridicolo. Donald dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia e poi andare a vedere un vecchio film insieme a un amico. Rilassati Donald, rilassati!”

Leggi anche: Usa, record di donne elette al Congresso: alla Camera il numero più alto di sempre // Elezioni Usa, Trump: “Vogliono rubarci le elezioni”. Biden in vantaggio, ma sfida sul filo in Arizona e Georgia | DIRETTA // Trump attacca Greta su Twitter: “Vada a vedere un film con un amico”. E lei si prende gioco di lui

QUI TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULLE ELEZIONI USA 2020

Potrebbero interessarti Montenegro, vescovo negazionista muore di Covid: migliaia di persone senza mascherine ai funerali Elezioni Usa, Trump ha raddoppiato i voti nella comunità Lgbt rispetto al 2016 Usa, record di donne elette al Congresso: alla Camera il numero più alto di sempre