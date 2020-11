ELEZIONI USA ULTIME NOTIZIE – A oltre due giorni dal voto, la sfida tra Donald Trump e Joe Biden è ancora aperta: le elezioni Usa non hanno ancora un vincitore certo, sebbene il candidato del Partito democratico sia in netto vantaggio. Biden può già contare su 253 grandi elettori, ma per diventare presidente degli Stati Uniti ne servono almeno 270. Sono ancora sei gli Stati in bilico, ancora in fase di scrutinio: Nevada (6 grandi elettori), Arizona (11), Alaska (3), Pennsylvania (20), Carolina del Nord (15) e Georgia (16). Il presidente in carica Trump intanto – da candidato repubblicano – continua a denunciare presunti brogli, puntando il dito in particolare contro il voto per posta, e minaccia il ricorso alla Corte Suprema (qui come funziona il sistema elettorale Usa).

Trump-Biden: risultati parziali grandi elettori

Trump: 213

Biden: 253

Grandi Elettori in bilico: 72

Ore 07.07 – “Presunto piano attacco sezione Filadelfia”, polizia indaga – La polizia di Filadelfia, in Pennsylvania, sta indagando su un presunto piano per attaccare, la notte scorsa, il Pennsylvania Convention Center, dove si sta effettuando il conteggio dei voti nella città. Lo ha riferito la filiale locale dell’emittente Usa, Abc, 6abc Action News. La polizia era stata allertata sull’arrivo in città di un gruppo di persone, forse una famiglia, arrivate dalla Virginia su un fuoristrada. Al momento un uomo è stato fermato, ma non è chiaro se il fermo sia legato all’inchiesta e in che senso.

In Pennsylvania continua lo spoglio per le elezioni presidenziali, così come negli altri Stati ‘too close to call’, Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada. In Pennsylvania, il candidato dem, Joe Biden, è indietro di 22.500 voti e il suo svantaggio si sta assottigliando. Al momento l’ex vicepresidente Usa ha 264 delegati del collegio elettorale (se si considerano le proiezioni di Fox News e AP News, che la notte delle elezioni gli hanno già assegnato l’Arizona) o 253 se non si contano i delegati del Copper State. Se Biden ce la facesse ad accaparrarsi lo Stato, che assegna 20 grandi elettori, avrebbe numericamente in tasca la vittoria. La Pennsylvania dovrebbe essere assegnata nella prima parte della mattinata odierna.

Ore 06.45 – Spoglio Georgia al 99%, testa a testa Biden-Trump – È ormai testa a testa tra il presidente Usa, Donald Trump, e lo sfidante Dem Joe Biden, in Georgia, dove mancano ancora solo 14 mila voti da scrutinare, e sono quasi tutti voti per corrispondenza. I due sono a un soffio, 49,4 per Trump contro 49,36 per Biden; e il vantaggio del presidente Trump sull’ex vicepresidente Joe Biden si è ridotto a 1800 voti. La posizione di Trump in Georgia si è fortemente indebolita nelle ultime 24 ore: era di 9mila voti giovedì mattina e 18mila mercoledì sera. Biden potrebbe vincere le elezioni presidenziali con la Georgia, che apporta 16 punti al collegio elettorale, se mantiene l’Arizona. In arrivo ci sono i voti della contea di Clayton, da sempre democratica, ma anche quelli, circa 8000, arrivati nelle ultime ore dall’estero e dai militari, con cui Trump potrebbe risalire.

Ore 06.33 – Proteste pro-Trump Arizona, c’è guru Spectre mondiale – Nella contea di Maricopa, in Arizona, dove il vantaggio dello sfidante dem alla Casa bianca, Joe Biden, sul presidente Donald Trump si è ridotto, un folto gruppo di manifestanti di destra pro-Trump si è affollato davanti a un importante centro elettorale. Tra di loro c’è anche un conduttore radiofonico di estrema destra, Alex Jones, considerato uno dei guru del complottismo mondiale. Tra i manifestanti, che chiedono a gran voce la vittoria di Trump, membri del movimento “boogaloo” della supremazia bianca. Stanno provocando “ritardi e interruzioni” nello spoglio, ha detto alla Cnn Katie Hobbs, segretario di Stato del Copper Stato.

Ore 06.20 – Vantaggio Trump in Pennsylvania scende a 26mila voti – In Pennsylvania il vantaggio di Donald Trump su Joe Biden è sceso a poco più di 26 mila voti, quando lo spoglio è arrivato al 95%. Secondo i dati di Decision Desk, il presidente uscente è al 49,62% e lo sfidante democratico al 49,23%.

Ore 06.00 – Biden, nessuno ci porterà via la nostra democrazia – “Nessuno ci porterà via la nostra democrazia. Né ora né mai. L’America è andata troppo avanti, ha combattuto troppe battaglie e ha sopportato troppo per lasciare che accada”. Lo scrive su Twitter il candidato democratico alle presidenziali Usa, Joe Biden, dopo l’intervento alla Casa Bianca di Donald Trump, che è tornato ad accusare i dem di brogli.

Ore 05.45 – Ariziona, si assottiglia vantaggio Biden in Arizona – Scende a poco più di 46 mila voti il vantaggio del candidato democratico Joe Biden in Arizona, dove lo spoglio è al 95%. Gli ultimi dati danno Biden al 50,06% con un milione e 528.319 voti contro il milione e 482.062 voti di Donald Trump, al 48,54%.

Ore 05.00 – Trump, dem stanno tentando di rubare elezione, “La battaglia del voto finirà alla Corte Suprema” – I democratici stanno tentando di rubare le elezioni. Così il presidente Donald Trump durante il suo intervento alla Casa Bianca. “La battaglia del voto finirà alla Corte Suprema”, assicura il presidente che interviene dopo Joe Biden: “Se contate i voti legali sto facilmente vincendo. Se contate i voti illegali… loro stanno cercando di rubarci le elezioni”. Così Trump contesta il fatto che lo scrutinio sia ancora in corso e sottolinea “l’incredibile numero di ricorsi” presentati dal Grand Old Party.

È la sua prima apparizione in pubblico dall’Election Night, quando ha reclamato la vittoria contro lo sfidante democratico Joe Biden. “Ho vinto in modo deciso in molti Stati cruciali”, ha sottolineato Trump, indicando come non vi sia stata alcuna “onda blu”. Ha dunque definito “falsi e ridicoli” i sondaggi che davano vincente lo sfidate democratico Joe Biden. “Semmai – ha concluso – c’è stata una onda rossa”. Il presidente ha detto di aver “sentito storie dell’orrore” (sulle presunte irregolarità del voto), ha accusato i dem di “non volere osservatori allo spoglio” delle schede, ha affermato che “il Gop è diventato il partito dei lavoratori” e rivendicato il risultato di “non aver perso neanche una sfida alla Camera”.

Trump fa ricorso contro i voti per posta, ma in Michigan e Georgia il giudice gli dà torto – Il presidente uscente Donald Trump insiste nel considerare irregolari i voti espressi per posta, denunciando possibili frodi. Ieri Trump ha chiesto di fermare il conteggio dei voti: “Ogni voto arrivato dopo l’election day non sarà contato”, ha dichiarato, aggiungendo: “Se si contano i voti legali vinco facilmente le elezioni! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo, possono rubarci le elezioni”. Il candidato repubblicano sta presentando in queste ore ricorsi in vari Stati, ma in alcuni casi (Michigan e Georgia) le cause legali sono state già respinte dai giudici.

Procuratore Pennsylvania contro Trump: “Voti saranno contati” – Il procuratore generale della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha attaccato la campagna del presidente Donald Trump per aver presentato ricorso nel tentativo di fermare il conteggio dei voti. “Non permetterò a nessuno di fermare lo scrutinio. Questi sono voti legali e saranno contati” ha assicurato. “Basta con la retorica, la campagna è finita”.

Ocse contro Trump: “Clamoroso abuso di potere” – Gli osservatori dell’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico) hanno accusato il presidente Trump di “clamoroso abuso di potere”. Per l’organismo internazionale, infatti, le accuse del capo della Casa Bianca in merito a presunti brogli durante le operazioni di scrutinio sono “infondate” e hanno “indebolito la fiducia del pubblico nelle istituzioni democratiche”

