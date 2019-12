Trump attacca Greta su Twitter, lei risponde

Donald Trump attacca Greta Thunberg, nominata da Time la persona dell’anno. L’attivista contro il cambiamento climatico si prende gioco di lui con una pungente risposta. È il singolare botta e risposta di oggi via twitter tra presidente Usa e attivista svedese diventata famosa per la sua battaglia in difesa dell’ambiente. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato della giovanissima attivista svedese commentando un tweet di congratulazioni alla ragazza. “È ridicolo. Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e poi andare a vedere un buon film con un amico! Calma Greta, calma!”, ha scritto l’inquilino della Casa Bianca.

La replica non si è fatta attendere. Greta ha prontamente reagito all’attacco di Trump, cambiando la bio sul suo profilo Twitter e definendosi una “teenager che lavora sul problema della gestione della sua rabbia. Attualmente sto uscendo per andare a vedere un vecchio buon film con un amico”.

Greta è intervenuta oggi anche sulle elezioni in corso nel Regno Unito. “Ogni elezione è un’elezione climatica. Vota per i tuoi figli. Vota per il pianeta. Vota per le generazioni future. Vota per l’umanità” è l’invito postato su Twitter dall’attivista svedese nel giorno del voto.

