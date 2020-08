Coronavirus, Grecia “nel mezzo di una seconda ondata”: 5 salentini e 7 toscani positivi di ritorno da vacanza

“La Grecia è nel mezzo di una seconda ondata di Covid-19″

La Grecia è “‘formalmente’ nel mezzo di una seconda ondata di Covid-19“, lo dice Gkikas Magiorkinis, ricercatore di igiene ed epidemiologia presso l’università di Atene. “Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia”, ha aggiunto l’esperto. Ieri, domenica 9 agosto, il Paese ha registrato il record di contagi dall’inizio della pandemia, 203 casi in 24 ore. Secondo il Guardian, l’improvviso aumento di contagi da Coronavirus è riconducibile al turismo estivo che caratterizza la Grecia.

Anche in Italia i nuovi casi di contagio sono sempre di più legati a persone che ritornano da viaggi all’estero. I nuovi casi registrati in provincia di Lecce ieri riguardano infatti 5 salentini che erano stati in vacanza in Grecia e sono risultati positivi al Covid anche 7 sette diciannovenni di Arezzo tornati da una vacanza a Corfù. “Lì nessuno indossava le mascherine e quando le abbiamo messe all’inizio gli altri ragazzi ci guardavano come se fossimo dei marziani. Così alla fine le abbiamo tolte”, hanno raccontato i ragazzi dopo essere rientrati a casa dal viaggio in Grecia.

Lo scienziato dell’Università di Atene avverte: “A meno che non ci sia un cambiamento nella tendenza attuale, è probabile che vengano proposte misure sulla falsariga di quelle che abbiamo visto per l’isola di Poros”. Nei giorni scorsi, l’isola greca è stata sottoposta a nuove misure restrittive dopo l’aumento di casi di nuovo Coronavirus. Il Guardian aggiunge: “Facendo eco ai funzionari del governo, Magiorkinis ha attribuito la ripresa del contagio principalmente alla scarsa osservanza dei protocolli di igiene”. E anche il ministro della Sanità greco Vasillis Kikilias ha accennato al fatto che potrebbero essere annunciate ulteriori misure di contenimento, sottolineando che “la trasmissione del virus sta crescendo pericolosamente”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti McDonald's fa causa all'ex amministratore delegato: sesso con altre 3 dipendenti Disastro ambientale a Mauritius, una “marea nera” di benzina avanza nelle acque cristalline dell’isola Libano nel caos, il governo si dimette. Onu: "Ascoltare richieste dei manifestanti"