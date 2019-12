Scandalo al Grande Fratello spagnolo per un presunto caso di stupro

Spagna sotto shock per un presunto caso di stupro che si sarebbe verificato al Grande Fratello spagnolo nel 2017.

La vicenda è emersa solo ora, ma ha letteralmente mandato in fuga gli sponsor del programma che ora, nonostante gli ottimi ascolti, rischia di chiudere.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda sarebbe accaduta nel 2017 quando due concorrenti, Carlota e José Maria, dopo una serata ad alto tasso alcolico, si sono ritirati nella loro stanza.

Qui, l’uomo avrebbe approfittato dello stato alterato della sua coinquilina per abusare di lei.

Solo una parola in codice diffusa dagli autori attraverso gli altoparlanti avrebbe convinto José Maria a mollare la presa su Carlota. La sequenza, tuttavia, non è stata mostrata all’epoca della messa in onda, così come non fu mostrata la reazione di Carlota dopo aver appreso del presunto stupro.

Gli autori, infatti, chiamarono la ragazza in confessionale per mostrarle ciò che era accaduto la sera prima.

Poi, consigliarono a Carlota di tacere “per il bene di tutti”, mentre José Maria fu allontanato dalla casa senza alcuna spiegazione.

Dopo aver trascorso 4 giorni di isolamento in un hotel, la stessa Carlota ha deciso di rientrare nella casa dove si svolgeva il reality nelle vesti di concorrente.

Tuttavia, sia la ragazza che il produttore del programma successivamente hanno avuto dei ripensamenti su ciò che era accaduto.

Alvaro Diaz, direttore generale di Zeppelin TV, che produce il reality, ha deciso di informare la polizia dell’accaduto, mentre Carlota ha sporto denuncia una volta terminata l’esperienza all’interno del reality.

La vicenda è emersa solamente ora con i filmati che hanno iniziato a circolare sui social network e gli sponsor che stanno abbandonando in massa il programma in onda su Telecinco.

L’ultimo, in ordine di tempo, è la Ferrero Rocher, mentre Telefónica, Balay, Lotus, Costa Crociere, Nestlé, Media Markt, Pepsi, Telepizza, BBVA, Tous, L’Oréal e altre decine di aziende hanno già abbandonato da tempo la trasmissione seguendo anche un appello lanciato sui social in cui si invita a boicottare la trasmissione.

Potrebbero interessarti Libia: nuovi raid del generale Haftar su Tripoli “La polizia francese usa granate e proiettili di gomma contro di noi”: la denuncia a TPI di Reporters En Colère Quartapelle (Pd) a TPI: "Wong ci ricorda che la democrazia è un bene prezioso"

Leggi anche:

Grande Fratello Vip, annunciata la prima concorrente ufficiale: Rita Rusic

Grande Fratello Vip, Wanda Nara e Pupo gli opinionisti del reality condotto da Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini taglia fuori dalla selezione i figli d’arte