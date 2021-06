Germania, uomo accoltella passanti a Wurzburg: “Almeno 3 morti e 6 feriti”

Un uomo ha attaccato con un coltello alcuni passanti nel centro di Wurzburg, in Baviera (Germania). Secondo notizie diffuse dal quotidiano Bild, ci sarebbero almeno tre morti e sei feriti. L’aggressore sarebbe stato colpito con un proiettile alla gamba, e non sarebbe in pericolo di vita. Al momento, secondo quanto dichiarato dalla Polizia, non ci sarebbero pericoli per la popolazione. In alcuni video diffusi sui social, si vede un uomo lanciare dei coltelli mentre alcune persone, in piazza, tentano di fermarlo.

#Würzburg: German media are reporting at least three people have been killed in a suspected mass stabbing attack in central Würzburg.

pic.twitter.com/cN3YR5tFJX — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021