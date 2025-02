Almeno 28 sono rimaste ferite oggi a Monaco di Baviera, in Germania meridionale, quando un’auto ha investito una folla riunita per una manifestazione sindacale. Il bilancio delle vittime è stato confermato dalla polizia locale, secondo cui tra i feriti almeno due versano in gravi condizioni. La stampa locale riferisce che uno dei due è un minore.

L’uomo alla guida dell’auto, una Mini Cooper di colore chiaro, è stato già arrestato dalle autorità tedesche. Secondo quanto rivelato oggi in conferenza stampa dal vicedirettore della polizia di Monaco Christian Huber, dal ministro degli Interni bavarese Joachim Herrmann e dal premier della Baviera Markus Söder, il sospettato è uomo di 24 anni di nazionalità afghana.

Dalle prime ricostruzioni della polizia locale emerge che, intorno alle 10:30 di questa mattina, l’autista coinvolto nell’incidente avrebbe accelerato e poi investito i manifestanti del sindacato Verdi riuniti in Seidlstrasse, nel quartiere centrale di Maxvorstadt. Non è ancora chiaro se l’uomo abbia deliberatamente investito la folla o se abbia scambiato l’acceleratore con il freno.

Verdi Demo in München.

Auto rast in die Demo. pic.twitter.com/cLBHaDebfi — AlternativeMitte (@ZamirSh11842484) February 13, 2025

Fonti della polizia, citate dall’emittente locale Bayerischer Rundfunk, sospettano però che non si sia trattato di un incidente. Un testimone oculare ha riferito alla testata tedesca che l’auto si è schiantata deliberatamente contro la folla. Tra i feriti figurerebbero anche alcuni minori. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni al quotidiano tedesco Bild, tra le prime persone a restare coinvolte ci sarebbero una madre con sua figlia. “Sono profondamente scioccato”, ha commentato al quotidiano il sindaco di Monaco, Dieter Reiter. “Purtroppo molte persone sono rimaste ferite, tra cui alcuni bambini”. Secondo il quotidiano tedesco, “un minore versa in pericolo di vita”.

Alcuni testimoni hanno raccontato ai media locali, tra cui l’emittente Bayerischer Rundfunk e il quotidiano Bild, di aver sentito alcuni spari e che all’interno del veicolo coinvolto ci fosse più di una persona, una versione non confermata dalla polizia locale. “La persona messa in sicurezza è il conducente dell’auto”, hanno fatto sapere le autorità di Monaco. “Si specula su altre persone coinvolte. Sulla base delle nostre attuali conoscenze, non possiamo confermarlo”. Secondo le informazioni riferite alla stampa dalle autorità locali, “durante l’arresto (del sospettato) gli agenti hanno sparato un colpo contro il veicolo”, presumibilmente per rompere il vetro dell’auto e obbligare il conducente a scendere.

La folla rimasta coinvolta si era riunita nel centro città su convocazione del sindacato locale Verdi, entrato in sciopero per protestare contro l’amministrazione comunale del Spd e chiedere un aumento di stipendio dell’otto percento, un incremento dei bonus e tre giorni di ferie in più. La città era già in stato di massima allerta, dovendo ospitare nel fine settimana l’annuale Conferenza internazionale sulla sicurezza, dove domani è previsto l’incontro tra il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.