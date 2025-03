Non si fermano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, dove i morti hanno superato le 50mila vittime dal 7 ottobre 2023, data di inizio della guerra. Tel Aviv ha ripreso anche gli attacchi aerei contro Hezbollah in Libano e non smette di bombardare depositi di armi e obiettivi ostili in Siria, mentre gli Stati Uniti continuano a colpire gli Houthi in Yemen. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 31 marzo 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza e con Hezbollah in Libano, con gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. [Seguici anche su Instagram]

DIRETTA



Ore 9:00 – Gaza: Israele ordina l’evacuazione di cinque quartieri a Rafah – Le forze armate di Israele (Idf) hanno ordinato l’evacuazione “urgente” dei residenti di cinque quartieri della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, invitandoli a trasferirsi immediatamente presso i rifugi dell’area sicura di al-Mawasi, in previsione di un’intensificazione delle operazioni militari nell’area. L’avviso, trasmesso sui social dal portavoce in lingua araba dell’Idf colonnello Avichay Adraee, identifica le aree da evacuare “nelle aree orientali e occidentali dei comuni di Al-Nasr e Al-Shawka” e “nei quartieri di Al-Salam, Al-Manara e Qizan Al-Najjar” a Rafah. “L’Idf sta tornando a combattere con tutte le sue forze per eliminare le capacità delle organizzazioni terroristiche nell’area”, si legge nell’avviso. “Per la vostra sicurezza, dovete trasferirvi immediatamente nei rifugi di al-Mawasi”. Secondo l’emittente militare israeliana Radio Galatz, si tratta della “più estesa operazione di evacuazione dalla ripresa dei combattimenti” nella Striscia, ricominciati il 18 marzo scorso dopo una tregua di quasi due mesi.

Ore 8:00 – Israele: Netanyahu sceglie l’ex comandante della Marina Eli Sharvit come prossimo direttore dello Shin Bet – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di nominare l’ex comandante della Marina, il vice ammiraglio (in congedo) Eli Sharvit, come prossimo capo dei servizi interni dello Shin Bet al posto dell’attuale direttore Ronen Bar, formalmente licenziato dal governo all’inizio di questo mese ma che resterà comunque in carica per effetto di un’ingiunzione temporanea dell’Alta Corte di Giustizia in attesa del pronunciamento dei giudici sul caso entro l’8 aprile. Lo ha annunciato in una nota l’ufficio del premier israeliano, secondo cui prima di nominare Sharvit Netanyahu ha esaminato sette candidati. La nomina di Sharvit verrà ora sottoposta a un apposito comitato di controllo prima di essere presentata al governo. Il premier però, si legge nella nota, “è convinto che Sharvit sia la persona giusta per guidare lo Shin Bet su un percorso che continuerà la gloriosa tradizione dell’organizzazione”.

Ore 7:00 – Yemen, Houthi denunciano nuovi raid Usa a Sana’a: “1 morto e 4 feriti” – Almeno una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite nella notte a Sana’a, capitale dello Yemen controllata dal gruppo armato sciita filo-iraniano Houthi, durante una serie di attacchi aerei attribuiti agli Stati Uniti. Lo riferisce l’emittente locale al-Masirah Tv, considerata vicina al gruppo armato, secondo cui le esplosioni causate dai raid hanno investito alcune abitazioni civili. Le forze armate Usa non hanno confermato gli attacchi. Secondo il ministero della Salute di Sana’a controllato dagli Houthi e citato dall’agenzia di stampa ufficiale locale Saba, dal 15 marzo scorso almeno 59 persone sono state uccise e altre 136 sono rimaste ferite, comprese donne e minori, negli attacchi aerei compiuti dagli Usa nelle aree dello Yemen occupate dal gruppo armato.

Ore 6:00 – Gaza, al-Jazeera: “9 morti in tre raid di Israele a Khan Younis” – Almeno nove persone sono rimaste uccise nella notte nella Striscia di Gaza a seguito di tre differenti raid aerei condotti dalle forze armate di Israele (Idf) prima dell’alba a Khan Younis, nel sud del territorio costiero palestinese. Lo riferisce l’emittente qatariota al-Jazeera, che cita i propri corrispondenti sul campo.