Fuggitivo per 17 anni, si nascondeva in una caverna in montagna: rintracciato grazie a un drone

Fuggitivo per 17 anni, si nascondeva in una grotta in montagna: rintracciato dalla polizia grazie a un drone

Un uomo scappato di prigione nel 2002 è stato ritrovato in una caverna in montagna. Dato per disperso per 17 lunghissimi anni, Song Jiang viveva in realtà nascosto in una grotta nelle terre montuose dello Yunnan (Cina), la sua provincia di origine.

A localizzarlo è stato il drone della polizia. Il 63enne ricercato è sopravvissuto raccogliendo l’acqua del fiume in una bottiglia di plastica e usando rami degli alberi per accendere il fuoco.

Le foto diffuse dai media cinesi mostrano vecchie pentole annerite che l’uomo ha utilizzato all’interno della caverna per cucinarsi dei pasti caldi e il letto da campo su roccia nel retro della grotta su cui dormiva.

Il fuggiasco viveva senza avere avuto contatti umani per così tanto tempo che, quando fu trovato, fece fatica a comunicare con gli agenti di polizia.

La polizia di Yongshan è riuscita a rintracciare il fuggitivo grazie a una segnalazione ricevuta sul social WeChat.

La soffiata li ha portati a cercare tra le montagne ma, dopo che le prime ricerche non sono riuscite a trovare alcuna prova della presenza di Song Jiang, sono stati inviati droni nel tentativo di rintracciarlo dall’alto. A quel punto il fuggitivo è stato ritrovato in una grotta.

I droni hanno rilevato la posizione di Song Jiang perché al di fuori della caverna sono stati avvistate tracce di rifiuti domestici in una posizione remota.

Questa comunità cinese vive dentro una grotta di montagna