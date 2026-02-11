Icona app
Esteri

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: “Su Israele parole oltraggiose”

Il ministro degli Esteri Barrot: "Ha criticato il popolo, non il suo governo"

di Niccolò Di Francesco
La Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese. Intervenendo all’Assemblea Nazionale di Parigi, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha dichiarato: “La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione”. Barrot ha quindi affermato che la Francia chiederà le dimissioni di Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell’Onu.

Il riferimento è alle parole pronunciate da Francesca Albanese lo scorso sabato all’Al Jazeera forum. In quell’occasione, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi aveva affermato che Israele “è il nemico comune dell’umanità”. Nel panel dedicato al Medio Oriente erano presenti a Doha anche il ministro degli Esteri iraniano Araghchi e il capo di Hamas all’estero Khaled Meshal. La presenza di Francesca Albanese aveva destato lo sconcerto di Israele che si era opposto alla partecipazione di una rappresentante della Nazioni Unite “su un palco con terroristi le cui mani sono sporche di sangue”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca