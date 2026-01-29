Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Fotoreporter statunitense lancia la sua macchinetta fotografica prima di essere bloccato a terra dagli agenti dell’Ice: “Il mondo deve vedere”

Immagine di copertina
Credit: Pierre Lavie

Lo scatto è diventato virale sul web

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Nei giorni scorsi, il fotoreporter indipendente John Abernathy è stato bloccato a terra da alcuni agenti dell’Ice durante una protesta a Minneapolis. L’uomo, prima di essere fermato, ha lanciato la sua macchinetta fotografica verso un collega, Pierre Lavie, nella speranza che gli scatti realizzati si potessero salvare. Secondo il fotoreporter, infatti, le immagini  della protesta “meritavano di essere viste”. Secondo quanto riferito alla Cnn dal Dipartimento della Sicurezza Interna, John Abernathy è stato arrestato per aver ostacolato il traffico pedonale e veicolare  su proprietà federale. “All’improvviso sono stato colpito da dietro senza preavviso e mi sono ritrovato a faccia in giù a terra” ha raccontato il fotoreporter, immobilizzato  dagli agenti federali che gli hanno anche spruzzato lo spray al peperoncino sul viso.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

“Non appena mi hanno colpito, ero completamente indifeso. Un dolore fortissimo. Mi bruciavano gli occhi, mi bruciava il viso ed era quasi il mio ultimo respiro – ha raccontato Abernathy – Poi mi hanno tirato fuori le braccia, mi hanno ammanettato e mi hanno sollevato. Penso che sia una violazione piuttosto chiara e orrenda dei miei diritti civili, e non avevano motivo di farlo”. Abernathy ha poi ringraziato il collega Lavie per lo scatto che “rappresenta molto  più di me. È una foto della lotta contro qualcosa che il mondo intero sta guardando”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Israele ammette: “Uccise circa 70mila persone a Gaza”
Esteri / "Scappano non solo dalla guerra, ma dal gelo": il racconto dall’Unhcr a TPI del quinto inverno dei rifugiati ucraini in Moldavia
Esteri / La deputata dem Ilhan Omar aggredita con una siringa. Trump: “È un’impostora, l’avrà organizzato lei” | VIDEO
Ti potrebbe interessare
Esteri / Israele ammette: “Uccise circa 70mila persone a Gaza”
Esteri / "Scappano non solo dalla guerra, ma dal gelo": il racconto dall’Unhcr a TPI del quinto inverno dei rifugiati ucraini in Moldavia
Esteri / La deputata dem Ilhan Omar aggredita con una siringa. Trump: “È un’impostora, l’avrà organizzato lei” | VIDEO
Esteri / L’Ue firma un accordo di libero scambio e un partenariato in materia di difesa e sicurezza con l’India
Esteri / Trump fa marcia indietro: il comandante delle operazioni dell'ICE lascia Minneapolis
Esteri / Il coraggio dell’unità europea per tornare al diritto internazionale (di G. Crisanti)
Esteri / Maltempo negli Usa: almeno 10 morti per le tempeste di neve e ghiaccio
Esteri / Minneapolis, agenti Ice minacciano giornaliste Rai: "Rompiamo il finestrino" | VIDEO
Esteri / Trump sull'uccisione di Pretti: "Stiamo esaminando il caso". E apre al ritiro degli agenti-immigrati dal Minnesota
Esteri / Gaza: Israele annuncia una “riapertura limitata” del valico di frontiera di Rafah
Ricerca