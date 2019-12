Una foto di Greta Thunberg insieme alla mamma scatena le polemiche del web a causa di una poltrona

Ancora una volta Greta Thunberg finisce al centro delle polemiche sul web: questa volta a scatenare i commenti degli utenti è stata una foto che ritrae la giovane attivista svedese insieme alla mamma in cui si vede una poltrona di pelle, giudicata costosissima.

Tutto ha avuto inizio in seguito a un articolo pubblicato sul sito del quotidiano spagnolo El Mundo lo scorso 30 novembre.

L’articolo è corredato dalla foto incriminata in cui si vede Greta Thunberg (qui il suo profilo) in braccio alla sua mamma, Malena Ernman, immortalate nella loro abitazione. Alle loro spalle, si può notare una chitarra (la mamma di Greta Thunber è una cantante) e una poltrona in pelle.

Ed è proprio la poltrona ad aver scatenato la rabbia di diversi utenti. Secondo alcuni, infatti, la poltrona sarebbe una Eames Lounge Chair, un modello in pelle dal costo di circa 8mila euro.

I detrattori di Greta, dunque, si sono scatenati contro la giovane attivista svedese, rea di “predicare bene e razzolare male” a causa di una costosissima poltrona di pelle d’animale.

Tuttavia, dopo un attenta ricerca su sito come MobileDesign, molti hanno fatto notare che in realtà la poltrona è foderata in ecopelle, prodotta, dunque, con procedimenti a basso impatto ecologico, e che il prezzo si aggira intorno ai 600 euro: una cifra ben differente dai 9mila menzionati da molti utenti Facebook e non solo.

