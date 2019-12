Greta Thunberg è arrivata in Europa

“Terra!”, così Greta Thunberg annuncia il suo arrivo in Europa dopo due settimane di traversata dell’Oceano Atlantico in catamarano.

La giovane attivista svedese condivide sui social la foto del litorale di Lisbona, città di approdo, all’alba.

“Land ahoy” scrive Greta, mostrando le luci della città all’orizzonte mentre l’Oceano è ancora scuro.

Dopo due mesi trascorsi tra gli Stati Uniti e il Canada per partecipare al vertice Onu sul clima e prendere parte a diversi appuntamenti (tra cui lo sciopero globale per il clima di Montreal e l’incontro con l’attore Leonardo di Caprio), Greta Thunberg è tornata nel vecchio continente per recarsi alla COP25, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Madrid dal 2 al 13 dicembre.

La manifestazione doveva inizialmente tenersi a Santiago del Cile, ma è stata spostata circa un mese fa in seguito alle proteste che hanno coinvolto il Paese. E così Greta, che credeva di trovarsi dal lato “giusto” dell’Oceano per partecipare alla conferenza, ha dovuto trovare un passaggio “a zero emissioni” all’ultimo minuto, lanciando un appello sui social.

A rispondere sono stati due famosi youtuber australiani, che l’hanno accompagnata sulla propria barca a Vela “Le Vagabonde” dalla Virginia fino a Lisbona, lungo la rotta dell’Atlantico.

Greta è stata accolto al porto della capitale portoghese da un gruppo di attivisti che hanno celebrato il suo arrivo con danze e percussioni.

La diretta dell’arrivo di Greta

Tra poco la giovane attivista raggiungerà Madrid per prestare come sempre il suo volto all’importante causa ambientale di cui è paladina nell’ambito della conferenza Onu.

Potrebbero interessarti Ogni 2 secondi nel mondo una persona emigra a causa di cambiamenti climatici e catastrofi naturali Inizia oggi a Madrid Cop25, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici “Perché il clima non porta in piazza tanta gente come la politica?”: Fridays for Future lancia la sfida alle Sardine

Leggi anche:

Greta Thunberg ha trovato un passaggio per Madrid a bordo della barca a vela di due youtuber australiani

Inizia oggi a Madrid Cop25, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Greta chiede aiuto: “Ho viaggiato in direzione sbagliata, mi serve un passaggio via mare dagli Usa a Madrid”