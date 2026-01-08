Forze speciali dell’Ice sparano e uccidono una donna di 37 anni durante un controllo anti-migranti a Minneapolis | VIDEO
Trump difende l'agente: "Ha sparato per autodifesa"
Una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, è stata uccisa con tre colpi d’arma da fuoco da un agente delle forze federali anti-immigrazione durante un blitz a Minneapolis. Secondo l’Ice, la vittima avrebbe deliberatamente puntato il suo Suv contro gli agenti: un’affermazione, però, contestata dal sindaco della città Jacb Frey. Il governatore del Minnesota Tim Walz, invece, ha affermato che la sparatoria era “totalmente prevedibile” e “totalmente evitabile”. Il presidente Usa, Donald Trump, dal canto suo, ha difeso l’operato dell’agente affermando che “ha sparato per difendersi” e definendo la vittima “molto turbolenta”.
Secondo la ministra della sicurezza interna Kristi Noem la donna uccisa dall’Ice stava “pedinando” gli agenti impegnati nelle operazioni di controllo dell’immigrazione. L’agente che l’ha uccisa, ha aggiunto Noem, è stato portato in ospedale e poi dimesso. Noem ha detto che l’agente che ha sparato ha “messo in pratica il proprio addestramento per salvare la propria vita e quella dei suoi colleghi”. La ministra, poi, ha difeso l’uso delle armi da parte dell’agente dell’Ice. L’omicidio ha provocato le proteste di numerose persone che sono scese in piazza sia a Minneapolis che in altre città americane come New York e Detroit.