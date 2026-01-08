Icona app
Home » Esteri
Esteri

Forze speciali dell’Ice sparano e uccidono una donna di 37 anni durante un controllo anti-migranti a Minneapolis | VIDEO

Immagine di copertina

Trump difende l'agente: "Ha sparato per autodifesa"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, è stata uccisa con tre colpi d’arma da fuoco da un agente delle forze federali anti-immigrazione durante un blitz a Minneapolis. Secondo l’Ice, la vittima avrebbe deliberatamente puntato il suo Suv contro gli agenti: un’affermazione, però, contestata dal sindaco della città Jacb Frey. Il governatore del Minnesota Tim Walz, invece, ha affermato che la sparatoria era “totalmente prevedibile” e “totalmente evitabile”. Il presidente Usa, Donald Trump, dal canto suo, ha difeso l’operato dell’agente affermando che “ha sparato per difendersi” e definendo la vittima “molto turbolenta”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Secondo la ministra della sicurezza interna Kristi Noem la donna uccisa dall’Ice stava “pedinando” gli agenti impegnati nelle operazioni di controllo dell’immigrazione. L’agente che l’ha uccisa, ha aggiunto Noem, è stato portato in ospedale e poi dimesso. Noem ha detto che l’agente che ha sparato ha “messo in pratica il proprio addestramento per salvare la propria vita e quella dei suoi colleghi”. La ministra, poi, ha difeso l’uso delle armi da parte dell’agente dell’Ice. L’omicidio ha provocato le proteste di numerose persone che sono scese in piazza sia a Minneapolis che in altre città americane come New York e Detroit.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca