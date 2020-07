Il figlio gioca a Fortnite, la madre perde tutti i risparmi per saldare l’esorbitante debito

Cosa non fa una madre per un figlio. I risparmi di una vita completamente andati in fumo per saldare il debito di gioco contratto dal figlio adolescente: questa è la storia di una madre di San Francisco – USA – che ha dovuto saldare quasi 20mila dollari. Il figlio aveva speso quell’importo facendo donazioni tramite conto corrente della madre utilizzando il servizio streaming di Twitch. I risparmi di una vita sono svaniti in 17 giorni, dopo che il figlio aveva continuamente utilizzato la sua carta di credito indisturbato. La mamma ha scoperto cosa fosse successo perché, dopo aver provato ad effettuare un pagamento, la fattura era tornata indietro. Controllando il conto, ha constatato di non avere più un centesimo a disposizione.

A quel punto, il figlio adolescente ha confessato il “reato”: di aver utilizzato la carta della madre per il gioco di Fortnite, ma di non conoscere precisamente l’importo del pagamento effettuato, non credeva fosse così alto. La madre, non dandosi per vinta, ha contattato la banca, Amazon e persino il CEO di Twitch, sperando di poter recuperare i suoi risparmi, ma non ha ancora ricevuto notizie in merito.

