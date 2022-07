L’ex premier del Giappone Shinzo Abe, intorno alle ore 11.30 (4.30 in Italia), è stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale a a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città della zona centro-meridionale di Honshu. L’uomo arrestato in Giappone, accusato di aver sparato a Shinzo Abe, è un ex militare delle Forze di autodifesa, che ha servito per circa tre anni nella Marina, e aveva deciso a uccidere Abe perché “provava risentimento personale” nei confronti dell’ex premier. Lo riporta l’emittente pubblica Nhk, riferendo che il 41enne Tetsuya Yamagami, è stato bloccato dalle forze dell’ordine subito dopo aver esploso i primi due colpi. L’ex premier è morto una volta arrivato in ospedale.