Elon Musk: “Compro Twitter solo se dimostrano che i profili fake sono meno del 5%”

Continua la saga Musk-Twitter: dopo un’offerta d’acquisto, poi momentaneamente sospesa, ora il fondatore di SpaceX ha dichiarato che procederà all’acquisizione del social network solamente se verrà dimostrato che i profili fake sono inferiori al 5%.

“La mia offerta era basata sul fatto che i filing di Twitter alla Sec fossero accurati. Lunedì il ceo di Twitter ha pubblicamente rifiutato di provare che ‘gli account ‘fake’ o ‘spam’ fossero inferiori al 5%” ha scritto Elon Musk sui social.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.

My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.

Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.

This deal cannot move forward until he does.

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022