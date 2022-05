Elon Musk ha dichiarato di aver “temporaneamente sospeso” la sua offerta da 44 miliardi di dollari per l’acquisizione di Twitter. Il proprietario di Tesla, considerato l’uomo più ricco del mondo, ha detto che prima di riprendere le trattative sia confermato che i profili falsi e fraudolenti sulla piattaforma siano realmente meno del 5 percento del totale, come sostenuto da Twitter stessa.

“L’accordo per Twitter è temporaneamente sospeso in attesa di dettagli a supporto della stima che gli account spam/falsi rappresentino effettivamente meno del 5% degli utenti”, ha scritto in un tweet lo stesso Musk.

Il miliardario sudafricano aveva dichiarato in precedenza che una delle sue priorità, una volta completata l’acquisizione, sarebbe stata quella di rimuovere dalla piattaforma tutti i bot che diffondono “spam”.

Negli scorsi giorni, il fondatore di SpaceX aveva dichiarato che avrebbe riattivato il profilo dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, escluso dal social media dopo l’assalto dei suoi sostenitori alla sede del Congresso statunitense, il 6 gennaio 2021.

L’annuncio di Musk ha fatto precipitare le quotazioni di Twitter negli scambi pre-market, con un crollo del 19 percento nei future scambiati prima dell’apertura dei mercati statunitensi.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022