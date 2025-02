Elon Musk insulta astronauta danese: “Sei ritardato”

Elon Musk insulta su X l’astronauta danese Andreas Mogensen chiamandolo “ritardato” e “idiota”. Motivo? Un post in cui Mogensen accusava il fondatore di SpaceX di aver detto una “bugia” sulla Stazione spaziale internazionale.

Nell’intervista congiunta rilasciata nei giorni scorsi a Fox News insieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Musk ha dichiarato che i due astronauti rimasti sulla Stazione spaziale internazionale – Barry Wilmore e Sunita Williams, entrambi della Nasa – “sono stati lasciati lì per ragioni politiche”.

“Che bugia!”, ha commentato Mogensen, astronauta dell’Agenzia spaziale europea che in passato ha lavorato anche per SpaceX. Nel suo post, il danese ha anche osservato che a dire il falso è proprio “qualcuno che si lamenta della mancanza di onestà dei media tradizionali”.

What a lie. And from someone who complains about lack of honesty from the mainstream media. https://t.co/DxofPYolon — Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) February 20, 2025

Violenta la replica di Musk: “Sei completamente ritardato”, ha scritto l’imprenditore a capo del Dipartimento per l’Efficienza governativa Usa. “SpaceX avrebbe potuto riportarli indietro diversi mesi fa. L’ho offerto direttamente all’amministrazione Biden e loro hanno rifiutato. Il ritorno è stato posticipato per motivi politici. Idiota”.

Ma a chiudere il botta e risposta è stato Mogensen: “Elon – ha scritto l’astronauta danese – ammiro da tempo te e ciò che hai realizzato, soprattutto in SpaceX e Tesla. Sai bene quanto me che Butch e Suni stanno tornando con Crew-9, come da programma da settembre scorso. Anche adesso, non stai mandando una nave di soccorso per riportarli a casa. Stanno tornando sulla capsula Dragon che è sulla Iss da settembre scorso”.

