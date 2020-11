Elezioni Usa, Trump parla di vittoria: MSNBC interrompe il collegamento | VIDEO

Il presidente uscente Donald Trump si intesta la vittoria alle elezioni Usa e l’emittente Msnbc decide di interrompere il collegamento con la Casa Bianca proprio a causa delle sue dichiarazioni ritenute false. È quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì 6 novembre nel corso della conferenza stampa che Trump ha tenuto alla Casa Bianca per commentare l’andamento delle elezioni presidenziali Usa (segui qui la diretta in tempo reale). Il presidente uscente ha dichiarato, come ormai fa dal 3 novembre, giorno in cui si è votato negli States, che “Se contiamo i voti legali sto vincendo io”. Poi ha attaccato: “Vedo frodi, corruzione e brogli. Non permetteremo a corrotti di rubare le elezioni”. Il canale Msnbc, che stava seguendo la diretta dalla Casa Bianca, ha dunque deciso di interrompere bruscamente il collegamento a causa delle parole pronunciate proprio da Trump.

“Ok. Eccoci di nuovo nell’insolita posizione non solo di interrompere il presidente degli Stati Uniti, ma di correggere il presidente degli Stati Uniti” ha dichiarato Brian Williams, giornalista dell’emittente. Quella dell’Msnbc, però, non è l’unica emittente ad aver preso le distanze dalle affermazioni del tycoon. Anche la Cnbc ha interrotto la diretta del presidente con l’anchorman Shepard Smith che ha dichiarato: “Interrompiamo il discorso del presidente perché ciò che sta dicendo, in larga parte, è assolutamente falso. E noi non possiamo consentire che vada avanti”. La Cnn, invece, ha trasmesso integralmente la conferenza stampa, ma ha scritto nel sottopancia: “Senza alcuna prova, Trump dice di essere stato imbrogliato”.

