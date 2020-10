Elezioni Usa 2020 dibattito Trump-Biden, streaming e diretta tv: dove vederlo

Alle 20 ora americana (le 3 di notte in Italia) alla Belmont University di Nashville, in Tennesse, andrà in scena l’ultimo dibattito in vista delle elezioni Usa 2020 tra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante, il democratico Joe Biden: di seguito tutte le informazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming. Il confronto sarà moderato dalla giornalista Kristen Welker della Nbc, con microfoni silenziati a turni alterni.

Dibattito Trump-Biden: dove vederlo in tv

In Italia il dibattito tra Donald Trump e Joe Biden sarà seguito in diretta da SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), che proporrà uno speciale, con inizio alle 2,30, introdotto da Renato Coen. Il canale all news seguire l’evento minuto per minuto fino alle 6 del mattino.

Dove vedere il dibattito in streaming

Per quanto riguarda il web e lo streaming, il dibattito tra Trump e Biden potrà essere seguito sul sito di SkyTg24 tramite smart tv, smartphone o tablet o anche sul sito ufficiale dell’emittente statunitense Nbc.

Regole e argomenti del confronto

Dopo il caos dell’ultimo dibattito in cui i due sfidanti si sono spesso parlati l’uno sopra l’altro, le regole del confronto sono state cambiate. La commissione, infatti, ha deciso che saranno accesi solo i microfoni di chi verrà interpellato di volta in volta, mentre saranno silenziati quelli di chi non deve parlare in quel momento. Tra gli argomenti caldi affrontati nel corso del dibattito, ovviamente la pandemia di Coronavirus, la questione razziale, il cambiamento climatico, la sicurezza nazionale e le condizioni economiche delle famiglie americane.

Leggi anche: 1. Elezioni Usa, Obama contro Trump: “Nostra reputazione nel mondo a pezzi, sua presidenza un reality show” / 2. Elezioni Usa 2020, Trump: “Se vince Biden il Natale sarà cancellato” / 3. La giornalista incalza Trump: “Lei non è lo zio matto che può ritwittare cose a caso”

4. Trump: “Ci sarà un’onda rossa mai vista, vinceremo” / 5. Covid, Melania Trump: “Ho scelto di curarmi in maniera naturale, con vitamine e cibo sano” / 6. Elezioni americane: Facebook non si fida dei candidati

TPI SPECIALE ELEZIONI USA 2020

Potrebbero interessarti Spende più di 16mila euro per diventare come Barbie: “Dentro mi sento uomo, amo le donne” “Unfit: la psicologia di Donald Trump”: un inedito ritratto del presidente degli Stati Uniti | ANTEPRIMA Rudy Giuliani ripreso mentre si tocca: l’incredibile scena nel nuovo film di Borat