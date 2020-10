Elezioni Usa 2020, Trump: “Se vince Biden il Natale sarà cancellato”

“Se vince Biden il Natale sarà cancellato”: tra tutti gli attacchi che il presidente Trump ha rivolto al suo avversario, il candidato dem Joe Biden, in vista delle elezioni Usa 2020, questo è sicuramente il più singolare di tutti. Nel corso di un comizio elettorale in Nevada, che il capo della Casa Bianca ha tenuto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre, infatti, Trump ha dichiarato che se dovesse vincere Biden questi ordinerebbe subito un lockdown a causa dell’epidemia di Coronavirus, che di fatto “cancellerebbe” le feste natalizie. “Sotto il lockdown di Joe Biden la stagione del Natale sarà cancellata” sono state le parole esatte del presidente uscente, che quindi ha invitato tutti gli elettori statunitensi a votare per lui.

“Il Covid sta invertendo la curva, torneremo a una vita normale, tutti noi vogliamo una vita normale” ha dichiarato l’esponente repubblicano, facendo intendere, dunque, che se dovesse essere riconfermato presidente non solo non ci sarebbe nessun lockdown, peraltro mai paventato da Biden, ma si tornerebbe al più presto a una vita normale. “Guardate cosa sta succedendo in Europa, dopo il lockdown c’è una nuova impennata del virus” ha aggiunto Donald Trump, sottolineando, inoltre che Biden è “espressione di una politica corrotta”.

