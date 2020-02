Elezioni in Irlanda: i risultati del primo voto dopo la Brexit

ELEZIONI IRLANDA RISULTATI – In Irlanda sabato 8 febbraio 2020 si sono tenute le elezioni generali, il primo voto dopo la Brexit. Lo scrutinio è ancora in corso.

Secondo gli exit poll, si profila uno storico pareggio tra i partiti unionisti di centrodestra e la sinistra nazionalista del Sinn Fein. La formazione radicale, paladina della riunificazione con l’Irlanda del Nord, è data in particolare al 22 per cento, a fronte del 22,4 del Fine Gale del premier uscente Leo Varadkar e al 22,3 per cento del Fianna Fail. Più indietro vengono stimati i Verdi, indicati al 7,9 per cento, i Laburisti, al 4,6, e i Socialdemocratici (3,4 per cento).

Qualunque sia l’effettivo risultato finale delle elezioni, il Sinn Fein non avrà certamente i numeri per governare da solo. Il partito guidato da Mary Lou McDonald si è infatti candidato per soli 42 seggi quando ne servono almeno 80 per avere la maggioranza.

Elezioni in Irlanda: come siamo arrivati fin qui

Le elezioni generali si sono tenute con un anno di anticipo rispetto alla fine del mandato governativo. Il taoiseach (il nome con cui in Irlanda viene chiamato il primo ministro) Leo Varadkar a gennaio ha fatto un passo indietro sull’onda di un malcontento generale nell’elettorato, legato soprattutto alle disuguaglianze sociali crescenti e alle tensioni legate alla Brexit.

Il governo uscente è retto dal Fine Gael (Famiglia degli irlandesi), partito di centrodestra che fa parte del Partito popolare europeo (Ppe). Durante il suo mandato Varadkar, 41 anni, primo premier gay e figlio di immigrati della storia dell’Eire, ha promosso riforme storiche, come la legalizzazione dell’aborto e dei matrimoni omosessuali.

Il Sinn Fein ha registrato un forte aumento dei consensi nel paese, in particolare grazie alle radicali proposte economiche della sua leader Mary Lou McDonald, 50 anni, schierata su posizioni simili a quelle che nel Regno Unito sono portate avanti dal laburista Jeremy Corbyn.

Il Sinn Fein è considerato l’ex braccio politico dell’organizzazione terroristica Ira, ma negli ultimi anni ha ripulito la sua immagine ammorbidendo i propri toni e arrivando a governare in Irlanda del Nord insieme agli unionisti del Dup. La sinistra va forte soprattutto tra i giovani elettori.

L’altra forza protagonista della politica irlandese è il Fianna Fail, partito di ispirazione liberale guidato dal 60enne Micheál Martin, ministro tra il 1997 e il 2011, quando il partito era al governo.

ELEZIONI IN IRLANDA: LA GUIDA AL VOTO DI TPI

Il sistema elettorale irlandese

La Repubblica d’Irlanda è di tipo parlamentare bicamerale, con la Camera dei Rappresentanti e il Senato. Il sistema elettorale per scegliere i rappresentanti è di tipo proporzionale. Nello specifico, esso consiste nella formula del cosiddetto voto singolo trasferibile in circoscrizioni plurinominali.

L'elettore esprime un voto di preferenza numerando i candidati in una lista preferenziale senza limiti imposti né per la scelta del partito né per la quantità di indicazioni di preferenza. Per conquistare il seggio, il candidato dovrà raggiungere un numero minimo di voti indicati nella soglia specifica (quota Dropp) per ogni circoscrizione.

