Egitto, gli Stati Uniti minacciano sanzioni per acquisto di caccia russi Su-35

Se l’Egitto comprerà gli aerei da guerra russi potrà incorrere in sanzioni. Ad avvertire il paese nord africano sono stati gli Stati Uniti, a seguito della decisione del Cairo di acquistare gli aerei. Lo rivela il Wall Street Journal che spiega di aver avuto accesso alla lettera inviata da Washington alle autorità egiziane.

La lettera, che risale a mercoledì 13 novembre 2019, è stata indirizzata dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo, e del segretario alla Difesa americano, Mark Esper, al ministro della Difesa egiziano.

Esper è stato invitato dai politici americani a cancellare l’accordo per l’acquisto dei jet russi Su-35. “I nuovi importanti accordi sulle (forniture di) armi con la Russia complicheranno, come minimo, i futuri affari con gli Stati Uniti e l’assistenza alla sicurezza in Egitto”, si legge nella lettera.

All’inizio di quest’anno l’Egitto aveva firmato un accordo con Mosca, dal valore di 2 miliardi di dollari, per la fornitura di più di 20 caccia Su-35.

