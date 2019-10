Egitto, un attore in cabina di pilotaggio: pilota sospeso | VIDEO

Vietato sedersi al posto del conducente. Se il posto del conducente poi è la cabina di pilotaggio di un aereo, meglio non rischiare. Quella che poteva essere una mossa dettata dalla leggerezza, è costata cara in Egitto al pilota che ha fatto sedere un attore nella cabina di pilotaggio. Le autorità lo hanno sospeso per un anno.

Mohamed Ramadan, attore e cantante egiziano, ha pubblicato un video sui social mentre entra nella cabina, siede al posto del copilota e mette le mani sui comandi.

Il trentunenne, molto noto nel paese per aver partecipato a film e serie tv, in realtà, non stava guidando realmente il velivolo, su cui era impostata la modalità pilota automatico. Ma l’episodio è stato comunque grave perché si sono violate le procedure di sicurezza. Per questo è stato necessario l’intervento delle autorità.

Il video sui social è diventato virale. E non ci è voluto molto, visto che la star è seguita su Facebook da oltre 6 milioni di utenti e 1 milione e 300 mila su Twitter. Le reazioni però non sono state del tutto positive.

Il video è stato girato su un volo privato e l’Egyptair, la compagnia aerea di bandiera dell’Egitto, si è dichiarata estranea ai fatti, sottolineando che l’incidente non ha mai avuto luogo su un loro aereo.

Il pilota e il copilota che hanno permesso a Mohamed Ramadan di entrare in cabina sono stati sospesi e sottoposti a un urgente interrogatorio per aver violato le regole e le istruzioni dell’aviazione civile internazionale ed egiziana e per aver messo a rischio i passeggeri.

