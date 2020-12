Egitto, incendio in un ospedale Covid al Cairo: almeno 7 morti

In Egitto, un incendio ha causato la morte di almeno sette persone e diversi feriti in un ospedale privato che ha in cura pazienti affetti da Covid alla periferia del Cairo. Lo riferisce il Guardian citando fonti e media locali.

L’incendio è scoppiato intorno alle 9 del mattino all’ospedale Misr Al Amal di El Obour, circa 30 chilometri a nord-est del centro della capitale egiziana, e secondo fonti mediche e di sicurezza potrebbe essere stato innescato da un cortocircuito. L’ospedale è stato evacuato e chiuso e i pazienti sono stati trasferiti in una struttura pubblica al Cairo.

